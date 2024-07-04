KKM'deki 6 aylık çıkış 562 milyar lira oldu

Bankacılık Düzeneleme ve Denetleme Kurumu, Haftalık Bankacılık Sektörü verilerini açıkladı. BDDK verilerine göre 28 Haziran haftasında Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış sınırlı da olsa devam etti. KKM'deki bakiye 2 trilyon 32 milyar 788 milyondan 2 trilyon 14 milyar 453 milyona geriledi. Bir haftadaki çıkış 18,3 milyar lira oldu.

2024'ün ilk yarısında 562 milyar TL çıkış

2024 yılının ilk yarısında Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış eğilimi devam etti. Sene başında KKM'de 2 trilyon 576 milyar 467 milyon lira bakiye bulunuyordu. Aradan geçen altı ayda KKM'deki bakiye 562 milyar lira azaldı. Oransal olarak KKM'deki çıkış yüzde 22'yi buldu.