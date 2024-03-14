KKM'den 7,4 milyar TL'lik çıkış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 311,0 milyar TL'den 2 trilyon 303,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 363,4 milyar TL'den 12 trilyon 592,6 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 79,4 milyar TL'den 15 trilyon 324 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 578,1 milyar TL'den 1 trilyon 595,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 311,7 milyar TL'den 1 trilyon 319,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 195,6 milyar TL'den 195,3 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 8 Mart ile biten haftayı kapsıyor.