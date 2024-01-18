KKM’den çıkış sürerken, net rezervler geriledi

Ali Orhan Yalçınkaya

Döviz rezervleri

5 Ocak haftasında 139.6 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 12 Ocak itibariyle 0.2 milyar dolar artarak 139.8 milyar dolara yükseldi. Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 92.0 milyar dolar ile değişim göstermezken, altın rezervleri 0.2 milyar dolar artarak 47.8 milyar dolara yükseldi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre ise TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 2.8 milyar dolar azalarak 29.5 milyar dolara geriledi.

12 Ocak itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi, bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 3.0 milyar dolar azalarak 68.8 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezerv pozisyonu –39.3 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.3 milyar dolar iyileşme göstermiş oldu.

Döviz tevdiat hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 5 Ocak haftasında 175.9 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 12 Ocak haftasında 1.1 milyar dolar artarak 177.0 milyar dolara yükseldi.

Geçtiğimiz haftaki artışparite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 1.6 milyar dolar arttığını görmekteyiz.

Detaylarda tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 661 milyon dolar artarak 74.7 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 449 milyon dolar artarak 102.3 milyar dolara yükseldi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 904 milyon dolar artarak 147.5 milyar dolara, altın mevduatı 207 milyon dolar artarak 29.5 milyar dolara yükseldi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 47.5 milyar TL azalışla 2 trilyon 528 milyar TL’ye (84.7 milyar dolar) geriledi. Böylece 21 haftadır aralıksız devam eden azalış 879.0 milyar TL’ye ulaştı.

Menkul kıymet hareketleri

5 Ocak haftasında 29.2 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 12 Ocak ile biten haftada 30.8 milyar dolara, 5.9 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 6.3 milyar dolara gerilerken, 66.6 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 84.8 milyon dolara yükseldi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 157.4 milyon dolar, DİBS’lerde ise 425.3 milyon dolar alış gerçekleştirdiler. Böylece bir önceki hafta 351.7 milyon dolar çıkış olan menkul kıymetlere yılın ikinci haftasında toplamda 601.8 milyon dolar giriş olurken nette 250.1 milyon dolar ile pozitife dönmüş oldu.

Krediler

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri ise bankacılık sektöründe kredilerin 5 Ocak haftasında kamularda gerilerken özel bankalarda yükseldiğini, sektör genelinde de bir önceki haftaya göre artış olduğu görmüştük. BDDK’nın verileri, geçtiğimiz hafta, kamu ve özel bankalardaki azalışın bir neticesi olarak sektörde de gerileme yaşandığına işaret ediyor.