  3. KKM’den çıkış yataya döndü: Bakiye 13 milyar TL'nin altına indi
BDDK haftalık bülteninde KKM bakiyesi 5 Aralık haftasında 16,86 milyar TL'den 12,92 milyar TL'ye geriledi.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki (KKM) bakiye bitişe yaklaşırken, çıkışlarda da yatay seyir izlenmeye başlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre, 5 Aralık haftasında KKM hesaplarından 3,94 milyar TL’lik çıkış oldu. Bir önceki hafta 16,86 milyar TL olan KKM bakiyesi 12,92 milyar TL'ye geriledi.

KKM hesaplarından kasım ayı başından bu yana 158 milyar TL’lik çıkış oldu.