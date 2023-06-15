KKM'nin mayısta bütçeye maliyeti 1,63 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim bütçe verilerine göre, mayıs ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 1 milyar 634 milyon 648 bin TL aktarım yapıldı.

Böylelikle 2022 yılı mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 97 milyar 8 milyon 732 bin TL seviyesine ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2 Haziran tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 2 trilyon 553 milyar 607 milyon TL oldu.