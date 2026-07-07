KKTC şans oyunu salonu işletmecileri vergide düzenleme talep ediyor

MEHMET KAYA

Yerleşik söylemde “Casino” ismi kullanılan, hukuki olarak ise “şans oyunu salonu” olarak tanımlanan işletmelerin yasal sektör temsilcisi Şans Oyunu Salonu İşletmecileri Birliği Başkanı Hasan Örek ve Genel Sekreter Ayhan Sarıçiçek Türkiye’den bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki casinoların kapatılmasıyla KKTC’de bu faaliyetin başladığı algısının bulunduğunu ancak 1977’den bu yana casino işletmeciliği yapıldığını, hatırlatan Ayhan Sarıçiçek, turizm içindeki ağırlığın casinolar ve bunların yer aldığı otellerde yoğunlaştığını söyledi.

Sektörün KKTC turizminin ana unsuru ve ülke vergi gelirlerindeki ağırlığına karşılık, sürekli göz önünde olması nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını belirten Sarıçiçek, Rum kesimindeki casinolardan çok daha fazla vergi ödediklerini savundu. Casinoların vergi sisteminde iyileştirme istediklerini, maliyetin dikkate alınmadığı ve alt sınırı bulunan brüt gelirler üzerinden alınan verginin ağır yük getirdiğini ileri süren Sarıçiçek, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi’nin yükseltilmesi yönündeki muhalefet baskısını eleştirdi. Ayhan Sarıçiçek, sektörün ödediği kurumlar vergisinin tüm kurumlar vergisinin yüzde 52’sini oluşturduğunu hatırlattı.

Sanal oyunlar girişimi, müşterek bahis salonu ve Rum Kesiminin rekabeti

Ayhan Sarıçiçek, sektörün vergi yükü yanında, kayıtlılığı zorlayan girişimler ve Rum Kesiminin casino işletmeciliğine verdiği destekle de zorlandığını vurguladı. Sanal oyunlara yönelik bir düzenleme yapıldığını ve uzun bir kanun metninin içine tek bir maddeyle yerleştirilen düzenlemeyi sonradan fark ettiklerini, yaptıkları girişimle bu düzenlemenin geri çekildiğini hatırlatan Sarıçiçek, bu girişimlerin sektörü öldürecek kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini iddia etti. Ülkede “bet ofisi” olarak adlandırılan müşterek bahis salonlarında izin verilen bahisler dışında da oyunlar oynatılabildiğini kaydeden Sarıçiçek, casinoların yasal ve denetim altındayken, bu salonların sanal ortamdaki oyunlar nedeniyle denetimlerinin zor olduğunun altını çizdi. Rum kesiminin KKTC’nin casino yoluyla geliştirdiği turizmi dikkate alarak, ülkede casino işletmesini tekel olarak ihale ettiğini, vergi ve diğer teşviklerle desteklediğini anlatan Ayhan Sarıçiçek, bu rekabete karşılık kendi yüklerinin artırıldığını ve turist kaybetme risklerinin bulunduğunu söyledi.