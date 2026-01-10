KKTC'de 2026 asgari ücreti belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2026 yılında asgari ücret, net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 9 Ocak Cuma günü yaptığı toplantının ardından oy çokluğuyla alınan kararla asgari ücrete yüzde 18,39 zam yapıldı.

1 Temmuz 2025’te asgari ücret net 44 bin 546 TL, brüt 51 bin 200 TL olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC vatandaşı olan ve sadece asgari ücretle çalışanlara yıl içinde 12 bin TL destek verileceğini açıkladı. Destek ödemelerinin şubat ayında 6 bin TL ve mart ayında 6 bin TL olmak üzere iki aşamada gerçekleştirileceği belirtildi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete uygulanan yüzde 18,39'luk zam oranını "çok komik" olarak nitelendirerek, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun kararına itiraz edeceklerini açıkladı.