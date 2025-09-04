  1. Ekonomim
  KKTC'de enflasyon 4 ayın en yükseğinde
KKTC'de enflasyon 4 ayın en yükseğinde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde enflasyon, ağustos ayında aylık yüzde 3,35 ile son 4 ayın en yükseğinde geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) enflasyon 2025 yılının Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,35 artarak, son dört ayın en yüksek seviyesinde geldi.

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 35,33'ten yüzde 35,42'ye çıktı.

KKTC'de enflasyon 2022 yılı Kasım ayında yüzde 120,72 ile zirve yapmıştı.

Aynı ayda tüketici fiyatlarında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,59 artış kaydedildi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10,72 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 507 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 81 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş kaydedildi.

