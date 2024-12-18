KKTC'den gelen ürünlerin fiyatı artacak: Avrupa Birliği statüsünde vergi dönemi başladı

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) doğrudan gelen eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Kararda “Buna göre; KKTC’den doğrudan gelen ve Türkiye ile KKTC arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması’nın 6. maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığıyla getirilen eşya tek ve maktu bir vergiye tabi olacak” denildi.

En fazla hangi ürünler geliyor?

KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret detayları ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 2023 yılında KKTC’den Türkiye’ye yapılan ihracat 144 milyon dolardı. Ancak yolcu beraberinde getirilen ürünlerle bu rakam yukarı çıkıyor.

KKTC'den Türkiye’ye yolcu beraberinde en fazla alkollü içkiler, puro ve sigarillo, elektronik sigara, paketli gıdalar ve kısmen elektronik eşya getiriliyor. Ancak liderlik alkollü içkilerde...

DSÖ verilerine göre KKTC’nin içki tüketimi ve satışı Türkiye ortalamasının 10 katı büyüklüğünde... Türkiye’de yılda tüketilen içki 1,8 litre iken, KKTC’de bu oran 10,8 litre olarak ölçülüyor. Bu ortalamayı en fazla yükselten etken ise KKTC’den Türkiye’ye yolcu beraberinde alınan alkollü içkiler…

Limitler artırılmıştı

Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurt dışından alışverişlerde limitler ve vergilerde değişiklik yapılmıştı. Yurt dışı alışverişlerle ilgili alışveriş limiti, 150 Euro'dan 30 Euro'ya indirilmişti. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Euro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1.500 Euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi hâlinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi hâlinde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmeye başlanmıştı.