KLİKDER, Kayseri iş dünyasını “Ekonomiyi Anlama Kılavuzu” panelinde buluşturdu

HİLAL SÖNMEZ

Kayseri Lider İş Kadınları Derneği (KLİKDER) ile EKONOMİ Gazetesi işbirliğinde, Akar İnovatif Koleji ev sahipliğinde, EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz’un katılımıyla “Ekonomiyi Anlama Kılavuzu” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panel sonrasında da katılımcılara, EKONOMİ Gazetesi’nin hazırladığı “100 yıllık Cumhuriyet Ekonomi Kronolojisi” için imza töreni düzenlendi. Panel öncesi ve sonrasında ise kentte faaliyet gösteren pek çok firmaya ziyaret edildi.

Ziyaretler kapsamında APA Psikoloji ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Mehmet Tarık Çay, NMG Home Design kurucularından Nükhet Güçyetmez, BMOONZE Aydınlatma kurucularından Buket Özşahin, Hayriye Toskar Kreş ve Gündüz Bakım Evi sahibi Hayriye Toskar, İstiklal Sigorta sahibi İstiklal Bahtiyar ve Seahorse Print ile Feza Reklam yöneticilerinden Nazire Karabulut Budak’ın işletmeleri gezildi. Ayrıca Kayseri OSB’de 1969 yılından bu yana üretim yapan, Türkiye’nin önde gelen atıştırmalık sektörü üreticilerinden Oylum’da onursal başkan Yılmaz Büyüknalbant ile birlikte CEO Yener Büyüknalbant ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelindi, fabrika gezisi gerçekleştirildi.

Akar İnovatif Eğitim Koleji kapılarını açmaya hazırlanıyor

Akar Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, “Ekonomiyi Anlama Kılavuzu” başlıklı panel öncesinde yaptığı konuşmada, 6 Ocak’ta kurulan okulun ilk dışa dönük programını gerçekleştirdiğini belirterek, “Toplumun her kademesindeki sivil toplum kuruluşlarının okullarla olan dayanışması ne kadar güçlü, ne kadar iyi olursa toplumdaki dinamiklerin de o kadar iyi olacaktır. Akar İnovatif Eğitim Koleji olarak 2026-2027 eğitim yönetim yılında eğitime başlayacağız. Kayseri’ye yeni bir kan, yeni bir can olmak istiyoruz. Yıllardır özel eğitimde görev almış olan biri olarak daha neler yapabiliriz? Kayseri’de özel okulculuğu daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz? Eğitime nasıl katkıda bulunuruz? Bu soruların cevabı olarak Akar İnovatif Eğitim Koleji doğdu. Akar İnovatif Eğitim Koleji yabancı diliyle, sosyal faaliyetleriyle, sanat ve spordaki etkin anlayışıyla eğitim dünyasına yepyeni bir sorumluluk getirecek” dedi.

“KLİKDER olarak fırsat adaletine inanıyoruz”

Akar’dan sonra kürsüye gelen KLİKDER Başkanı Nurhayat Canbolat ise derneğin neden kurulduğunu, hedef ve amaçlarını paylaştı. “Yıllarca asfalt yolda sedan araba sürdük. Artık hedefleri doğrultusunda ilerleyen gerekirse off road arabaya binip dağdan arabasını aşıran insanlara ve gençlere ihtiyacımız var” diyen Canbolat, “KLİK, hedefleri ve amaçları doğrultusunda, toplum içinde ilerleyen ama topluma biraz ters akıntıyla ilerleyen insanlar topluluğu demek. Biz kadınlar olarak bu coğrafyada on sıfır geriden başlıyoruz. Eğer cumhurbaşkanıysanız ve evinize geçip iş ceketinizi çıkartıp su ısıtıcının düğmesine basıyorsanız o iş bitmiş demektir. Annelik mesaimiz, ev kadınlığı mesaimiz başlamıştır. Dolayısıyla yükümüz ağır. Toplumsal fırsat eşitliği demeyeceğim, fırsat adaletine inanıyoruz. Çünkü adaletle eşitlik aynı şeyler değil. Ben bir gün cinsiyetimizin konuşmadığı, gerçekten işlerimizin konuştuğu bir piyasada iş yapabilmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

KLİKDER’in TÜRKONFED üyesi olduğunu da aktaran Canbolat, “Hedeflerimize ulaşabilmemiz için, Türkiye ekonomisinin büyük ölçeğini oluşturan İstanbul ile bağlantımız olması gerekiyordu. Bizde bu yüzden öncelikle federasyonumuz ORSİFED’e ve ardından TÜRKONFED’e üye olduk” dedi. Akar ve Canbolat’ın konuşmalarının ardından Ekonomiyi Anlama Kılavuzu başlıklı panele geçildi. Nurhayat Canbolat’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, soruları cevapladı. İnteraktif gerçekleştirilen panel sonrasında ise Oğuz, okuyucular için 100 yıllık Cumhuriyet Ekonomi Kronolojisi kitabını imzaladı.