İhracatçıya nefes stratejileri: Ayakta kalan değil, dönüşen kazanacak

Küresel ticarette kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde Türk ihracatçısına rehberlik edecek kapsamlı bir çalışmayı daha tamamladık. Kamu-özel sektörün tüm bileşenlerinin katkı sunduğu “İHRACAT 2025” dosyası yarın itibarıyla yayımlanıyor. EKONOMİ Gazetesi, bu yılın ruhunu tanımlayan ortak ifadeyi sahadan topladığı verilerle netleştirdi: “Ayakta Kalma Yılı.”

Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yeni pazarlar ve stratejik finansman başlıklarında firmaların yönünü tayin etmesine destek olmayı hedefleyen çalışma, yalnızca rakamlara ve başarı hikâyelerine değil; ihracatçının karşılaştığı zorluklara, çözüm önerilerine ve beklentilere de odaklanıyor.

Bakan Bolat’tan ihracatçılara yol haritası niteliğinde mesajlar

Kitaba özel değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda 2024 ve 2025’in ihracat performansına ilişkin güncel verileri paylaştı, ihracatçılar için yol gösterici olacak önemli mesajlar verdi. Bolat, 2024 yılında küresel zorluklara rağmen ihracatın yüzde 2,5 artışla 261,8 milyar dolara ulaştığını, hizmet ihracatının ise 115,2 milyar doları aşarak rekor kırdığını ifade etti. 2025 Haziran itibarıyla yıllık mal ihracatının 267 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bu başarının sürdürülebilir olması için Ar-Ge, yüksek teknoloji, tasarım ve markalaşma temelli politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan Bolat’ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık ise ihracatçılara yönelik finansal desteklerin kapsamı oldu. Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile kurulan yeni finansman altyapısına dikkat çeken Bolat, ihracatçının uygun maliyetli, öngörülebilir ve esnek krediye erişiminin sağlandığını belirtti. 2025 yılı için ihracat destek bütçesinin 33 milyar TL’ye çıkarıldığını vurgulayan Bolat, firmaların özellikle e-ihracat ve yeşil dönüşüm odaklı projelerinde kamu teşviklerinin süreceğini dile getirdi.

TİM, TOBB ve DEİK sahada rehberlik rolünü sürdürüyor

Kitaba katkı sunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve DEİK Başkanı Nail Olpak da farklı cephelerden ihracatçının dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti. Gültepe, enflasyona mücadelenin önemine dikkat çekerken, buna rağmen ihracatı önceleyen, rekabetçilikte 2-3 yıl öncesinin koşullarına dönebilecekleri politikaların hızla devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti.

İhracatta kırılan rekorların önemli olduğunu ama yeterli olmayacağına değinen Hisarcıklıoğlu da, rekabetin hızla arttığı küresel ticarette fırsatları değerlendirebilmek için proaktif desteklere ve yapısal dönüşüme ihtiyaç olduğu uyarısını yaptı.

Yüksek katma değerli ürün ve daha fazla küresel marka çıkarma yolculuğunda Ar-Ge ve inovasyonun öneminin altını çizen Olpak ise uzun süren ve maliyetli bir yolculuğun güçlü finansal imkanlar ve teşvikler çok daha erken tamamlanabileceğini vurguladı.

Finansmanın sacayakları destekleri artırdı

İhracatın en önemli destek mekanizmalarının başında finansman geliyor. Bu noktada özellikle kamu ayağındaki kuruluşların çalışmaları ihracatçı firmaların nefes almasına katkı sunuyor. EKONOMİ’ye açıklama yapan Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin yetkilileri yapılan çalışmaları detaylı olarak anlattı.

2025 yılının ilk yarısında 12,4 milyar dolar kredi, 12,9 milyar dolar sigorta olmak üzere ihracata toplam 25,3 milyar dolar destek sağlayan Türk Eximbank, ikinci yarıda da aynı performansın sürmesi halinde toplamda 50 milyar doların üzerine çıkabilmeyi hedefliyor.

Yeniden faaliyete geçen Türk Ticaret Bankası da ihracatçılara odaklı bankacılık modeliyle kısa sürede 35 milyar TL’lik finansman hacmine ulaştı. Banka, 2025 sonuna kadar bu tutarı 75 milyar TL’ye çıkarmayı amaçlıyor.

İhracatı Geliştirme A.Ş. ise Mart 2022’den bu yana 11 bini aşkın ihracatçıya ulaşarak 137 milyar TL’lik krediye kefalet sağladı. KOBİ’lerden büyük ölçekli firmalara kadar geniş bir kesime destek sunan İGE, yeni çalışmalarla ihracatçılara yönelik desteklerini çeşitlendirmeyi ve kefalet destek miktarını artırmayı planlıyor.

Dönüşüm gündemi: verimlilik ve dijitalleşme

İHRACAT 2025 çalışmasında sadece ihracatın liderli değil, Türkiye’nin dört bir yanından faaliyet gösterdiği alanlarda fark yaratan ihracatçılar da yer aldı. OSB’lerde ihracatın lokomotifi konumundaki büyük markaların yanı sıra teknokentlerde filizlenen start-up’lar ve katma değerli ürün geliştiren KOBİ’ler, hikâyelerini bu çalışmada paylaştı. Enerjiden gıdaya, tekstilden makineye birçok sektörden firma yeni ürün stratejilerini, yeşil mutabakata uyum planlarını, ABD ve çevre ülke pazarlarındaki yeniden yapılanmalarını detaylandırdı. Fiyat rekabetçiliğinin kaybedilmesinin siparişlerde kayıp tehlikesi oluşturabileceğini dile getiren pek çok şirket “İhracat artık dijitalleşmeden, verimlilik sağlamadan mümkün değil” ifadesinde birleşti.

Uzman kalemlerden stratejik yol haritaları

EKONOMİ Gazetesi’nin deneyimli yazar kadrosu ile alanında uzman ihracatçı, bürokrat ve akademisyenler de bu kapsamlı çalışmaya analizleriyle katkı sundu. Yeni ticaret blokları, dönüşen lojistik rotaları, sürdürülebilirlik regülasyonları, e-ihracatın yükselişi, katma değerli üretim için yapılması gerekenler gibi kritik başlıklarda uzmanlar tarafından kaleme alınan yazılar, firmalara stratejik öngörü sunmayı amaçlıyor.

Bir sektör raporundan ziyade bir rehber görevi üstlenen “İHRACAT 2025” dosyası, ihracat dünyasının bugünkü nabzını tutarken, yarına hazırlık yapan tüm aktörler için bir başvuru kaynağı niteliğini taşıyor.

Kitabı temin etmek için aşağıdaki elektronik posta adresinden ya da ilgili telefondan iletişime geçebilirsiniz...

abone.ekonomim.com

0501 440 24 22