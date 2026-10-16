KOBİ kredilerinde risk artışı: Takipteki alacak oranı 10 yıllık ortalamayı aştı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, KOBİ kredilerinde geri ödeme sorunlarının genel ticari kredilere kıyasla daha belirgin hale geldiğini ortaya koydu. KOBİ kredilerinde takipteki alacak oranı yüzde 4,2’ye çıkarak bankacılık sektörünün yüzde 3,1 seviyesindeki son 10 yıllık ortalamasının üzerine çıktı.

KOBİ kredilerinde risk artıyor

9 Ekim itibarıyla KOBİ kredilerindeki takipteki alacak oranı, uzun dönem ortalamasının 1,1 puan üzerinde gerçekleşti. Genel ticari kredilerde ise takipteki alacak oranı yüzde 2,5 seviyesinde kaldı. Böylece iki kredi grubu arasındaki fark 1,7 puana çıktı.

Veriler, KOBİ kredilerinde geri ödeme kaynaklı risklerin genel ticari kredilere kıyasla daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

KOBİ kredilerinde takipteki alacak oranı 2020’de yüzde 10’u aşmıştı

2018-2026 dönemini kapsayan veriler, takipteki alacak oranlarının yıllar içinde farklı eğilimler izlediğini gösteriyor. COVID-19 salgınının etkili olduğu 2020 civarında KOBİ kredilerinde takipteki alacak oranı yüzde 10’un üzerine çıkarken, genel ticari kredilerde oran yüzde 6’yı aştı.

İzleyen dönemde her iki kredi grubunda da takipteki alacak oranları geriledi. 2021-2024 döneminde devam eden düşüşle oranlar, 2024 civarında yüzde 1,5-2 bandına kadar indi.

Takipteki alacak oranı yüzde 4,2’ye yükseldi

2025’te başlayan yükseliş eğilimi, 2026’da KOBİ kredilerinde daha belirgin hale geldi. KOBİ kredilerindeki takipteki alacak oranı yüzde 4,2’ye ulaşırken, genel ticari kredilerde oran yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.