KOBİ müşterilerinin yüzde 95’i dijitalden geliyor

ŞEBNEM TURHAN

Dijitalleşme ve yapay zeka bankacılık sektöründe oldukça öne çıkıyor. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, dijital bankacılık hedeflerine ilişkin sorularımızı yanıtladı.

■ Dijital bankacılıkta rekabet çok kızıştı. Her geleneksel bankanın yanı sıra dijital bankalar da artık hizmet veriyor. Nasıl ayrışıyorsunuz?

Dijital bankacılık artık rekabetin en yoğun olduğu alanlardan biri. Bu dönüşen dijital dünyada bizim odağımız ise hep aynı: İşletmelere zahmetsiz, masrafsız ve hızlı bankacılık sunmak. Bu yaklaşımla Anında Kredi, İşim İçin Turuncu Hesap ve Hızlı Limit gibi ürünlerle işletmeler şubeye uğramadan finansmana erişebiliyor, finansal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ücret ve masraflara da yaklaşımımız net; bu noktada masrafsızlığı odağımıza alıyor, yurt içi/yurt dışı transfer, kredi kartı aidatı gibi temel işlemleri ücretsiz sunuyoruz. Hız ve erişilebilirlik tarafında da güçlü bir dijital altyapımız var. Dijital DBS ile limit aktifleştirme artık dakikalar içinde tamamlanıyor. Böylelikle iş yapış süreçleri hızlanıyor, kâğıt ve zaman kaybı ortadan kalkıyor. Kısaca biz, teknolojiyi işletmelerin temposuna uyarlıyoruz. Hız, erişilebilirlik ve masrafsızlığı ayrıştığımız alanlar olarak konumluyoruz.

■ Yeni iş kuran KOBİ’lere ne gibi destekleriniz var?

Yeni iş kuran KOBİ’ler için en kritik konuların başında nakit yönetimi ve maliyet kontrolü geliyor. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Yeni şahıs firmalarına masrafsız bankacılık sunuyor, 7/24 ücretsiz para transferiyle günlük operasyon yükünü hafifletiyoruz. İlk kez İşim İçin Turuncu Hesap açan işletmeler, kuruluşlarının ilk yılında 2 milyon TL’ye kadar birikimlerini günlük faizle değerlendirebiliyor. Vade beklemeden, ihtiyaç duydukları anda birikimlerine erişebiliyor. Finansman kadar operasyon desteğinin de önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle ücretsiz ön muhasebe, e-fatura entegrasyonu ve avantajlı POS tekliflerimizi devreye alıyoruz. Kısaca; bir işletme yeni kurulduğunda onu destekliyor ve “İşini büyüt, bankacılığı bize bırak, biz yanındayız” diyoruz.

■ KOBİ ve ticari müşterilerin dijital bankacılık tercihleri nasıl değişti? Bu nasıl bir verimlilik sağlıyor?

KOBİ’lerin bankacılığa bakışı tamamen değişti. Bugün kullanıcı tercihleri hız, masrafsızlık, kolay kullanım ve maliyet avantajı üzerinden şekilleniyor. Müşterilerimiz hesabını açıyor, kredi kullanıyor, transfer yapıyor; bu süreçlerin tümünü şubeye gitmeden yönetebiliyor. Destek gerektiğinde ise Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşme yapabiliyor. Bütün bunlarla birlikte işletmeler hem zamandan tasarruf ediyor hem operasyonel süreçlerini sadeleştiriyor.

■ Dijital bankacılık hizmetlerinin gelirleri toplam gelirler içinde nasıl bir değişim sergiledi geçmiş yıllara göre? İşlem hacminde nasıl bir büyüme yaşanıyor?

Dijitalleşme artık yan kanal değil, ana bankacılık modeli haline geldi, rakamlar da bunu doğruluyor. 2025 itibarıyla KOBİ ve mikro segmentteki müşterilerimizin yüzde 95’i dijitalden kazanılıyor. Kredilerin yüzde 85’ten fazlası uçtan uca dijital olarak kullandırılıyor. Günlük faiz kazancı sağlayan İşim İçin Turuncu Hesap ise yıl içinde 1.5 kat büyüdü. Diğer bir deyişle, dijitalden gerçekleşen hem işlem hacmi hem de ürün kullanımı istikrarlı biçimde artıyor. İşletmeler artık hız istiyor, biz de dijital ürün ve hizmetlerimize müşterilerimize hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirme imkânı sağlıyoruz.

■ Yeni müşteriler her zaman daha avantajlı oluyor tüm bankacılık sektöründe, ING Türkiye’nin de mevduat faizlerinde bu durum öne çıkıyor, banka müşterilerinin avantajları nedir?

Yeni müşterilerin beklentisi sunulan avantajlar üzerinden şekilleniyor; biz ise bu beklentiyi kampanya dönemleriyle sınırlamıyoruz. İşim İçin Turuncu Hesap’ta yeni kurulan işletmelere, kuruluşlarından itibaren bir yıl boyunca Hoş Geldin Faizi sunuyoruz. Böylece işletmeler paralarını bir köşede bekletmek yerine günlük faize dönüştürebiliyor ve nakit akışını daha güçlü yönetebiliyor. Ayrıca mevcut müşteriler de Turuncu Ekstra ile harcamalarına bağlı ek faiz avantajı alabiliyor. Özetle, yeni müşterilerimiz de mevcut müşterilerimiz de kazanıyor; biz farkımızı bu noktada ortaya koyuyoruz.