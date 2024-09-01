KOBİ'ler, Amazon üzerinden dakikada 60 ürün satıyor

Amazon, yıllardır faaliyet gösterdiği ülkelerde KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine destek vererek yerel kalkınmayı da sağlıyor. KOBİ'lerin işlerini daha da büyütmelerine yardımcı olmak için Türkiye'deki ilk lojistik merkezini 2022 yılında yaklaşık 100 milyon dolar yatırım ile İstanbul'un Tuzla ilçesinde açan Amazon'un sağladığı ekonomik etki verilere de yansıyor. Amazon'un işlerini büyütmelerine katkı sağladığı KOBİ sayısı her geçen gün artıyor.

2023 yılında Amazon'da satış yapan Türkiye'deki KOBİ sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10'dan fazla artışla 50 binin üzerine çıkarken, sattıkları ürün sayısı yüzde 35'ten fazla artarak 30 milyonu aştı. Bu da Türkiye'deki KOBİ'lerin Amazon üzerinden dakikada 60 ürün sattığı anlamına geliyor.

2023 yılında Amazon üzerinden ihracat yapan KOBİ'lerin sayısı da 2022 yılına kıyasla yüzde 65'ten fazla artışla 35 binin üzerine çıktı. Amazon üzerinden yapılan ihracat miktarı ise 2023 yılında 21 milyar TL'ye ulaştı.

KOBİ'ler en çok ABD'ye ihracat yapıyor

KOBİ'lerin Amazon aracılığıyla en çok ihracat yaptıkları ilk beş ülke ise sırasıyla ABD, Kanada, Meksika, Birleşik Krallık ve Almanya oldu. Amazon aracılığıyla yurt dışına ihraç edilen ürünlerde oldukça geniş çeşitlilik olmasına rağmen en fazla ev, güzellik, spor ve mutfak kategorisindeki ürünler ön plana çıkıyor.

50 binin üzerinde yeni iş fırsatı yaratıldı

Amazon'da satış yapan Türkiye'deki KOBİ'ler, yeni istihdam olanakları da yaratıyor. 2023 yılında Amazon'da yer alan Türkiye'deki KOBİ'ler, işlerini desteklemek için 50 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı.

Türkiye'de 15 binin üzerinde KOBİ, tüm iş yükünü Amazon'a bırakıyor

2023 yılında Amazon Lojistik hizmetini kullanan Türkiye'deki KOBİ sayısı 15 binin üzerine çıktı. Amazon Lojistik hizmetiyle KOBİ'ler, ürünlerini Amazon'un anlaşmalı lojistik merkezlerinde depolarken ürünleri hazırlama ve gönderme süreçlerini Amazon yönetiyor ve bu siparişler için faaliyet gösterdikleri pazarların yerel dillerinde müşteri hizmeti sağlıyor.

KOBİ'lere işlerini büyütmeleri için destekler

Amazon Türkiye, bünyesinde satış yapan KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri için onlara pek çok fırsat sunuyor:

• Amazon Lojistik (FBA): Amazon Lojistik hizmetiyle Amazon Türkiye bünyesinde satış yapan KOBİ'ler ürünlerini anlaşmalı lojistik merkezlerinde depoluyor. Amazon, hazırlama, paketleme, hızlı teslimat ile gönderme süreçlerini onların adına yönetiyor ve bu siparişler için 7/24 müşteri hizmeti sağlıyor. Böylece kısıtlı kaynaklarla çalışan KOBİ'lerin işlerini büyütmelerini ve daha fazla müşteriye ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

• Prime etiketi: Amazon Türkiye satış ortaklarının Amazon Lojistik aracılığıyla sattığı uygun ürünler Amazon Prime hizmetinden faydalanıyor ve ürünleri Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında daha görünür ve keşfedilebilir hale geliyor. Amazon Lojistik'ten faydalanan satış ortakları, Prime etiketi kazanan ürünleriyle müşterilere bedava ve hızlı teslimat ile ulaşma imkânı da yakalıyor.

• Amazon Marka Kaydı: Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet ile Amazon, tescilli bir ticari markası olan KOBİ'lerin fikri mülkiyetin korunmasına yardımcı oluyor.

• Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı (IP Accelerator): Amazon Türkiye'nin “IP Accelerator (Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı)” programı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri Türkiye'deki güvenilir fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan bir ağla bir araya getiriyor ve KOBİ'lerin uzmanların sunduğu hizmetlere indirimli ücretler ile erişebilmelerini sağlıyor. Programa katılan işletmeler, ticari marka tescilleri düzenlenmeden önce Amazon'un marka koruma araçlarına da erişebiliyor.