“KOBİ’ler rekabet avantajını kaybetmemek için yönetim anlayışlarını güçlendirmeli”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, küresel ticaret düzeninde yaşanan köklü değişimlere dikkat çekerek, Türkiye’de iş dünyasının bu dönüşüme hızla uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Ekonomik ve siyasal yapının yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirten Saka, kurumsal yönetimin şirketler ve özellikle KOBİ’ler için artık bir maliyet unsuru değil, rekabet gücünü artıran stratejik bir yatırım haline geldiğini ifade etti. Saka, TKYD’nin 2026 yılında Anadolu’da daha fazla şirketle buluşmayı ve uluslararası iş birliklerini genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

Dünyada ticaret değişiyor ayak uydurmamız lazım

İş dünyasının bir dönüşümle karşı karşıya olduğunu söyleyen Saka, “Bu dönüşüme hızlı ayak uydurmamız gerekiyor. Bu anlamda iş dünyasının reflekslerinin hızlı olması gerekiyor. Çünkü yapısal bir sıkıntı var. 1935 yılından itibaren ortaya konan ekonomik düzen ve siyasal yapı artık hükmünü kaybediyor ve tüm dünyada ticaret tekrar oluşuyor. Bizim ekonomimiz temelinde ihracat var. Avrupa bizim ana pazarımız. Şu an yüzde 75 Avrupa’da üretim zorunluluğu konuşuluyor. Böyle olduğu noktada Türkiye’nin önemli ihracat kalemleri Avrupa’ya ihraç edemez hale gelir. Dolayısıyla regülasyon düzeneğinde gerek ticari gerçeklik anlamında baktığınız zaman bugünkü sektörlerin yakın geleceğini etkileyebilecek bir ortam söz konusu. O yüzden şirketlerimizin bunları ivedilikle değerlendirip bunları yönetmek için çok hızlı adımlar atıyor olması gerekiyor. O yüzden biraz daha farkındalığımızın artması lazım. İşte bizim İstanbul dışında da bu toplantıları yapma konusundaki duyduğumuz ihtiyaç biraz da buradan geliyor. Bu aciliyeti özel sektör şirketlerimize anlatmamız lazım” diye konuştu.

2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde dernek olarak belirledikleri hedefleri büyük ölçüde hayata geçirdiklerini söyleyen Saka, “2025 yılı için planladığımız eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Yönetim kurulu ihtisas programımız başarıyla devam ediyor, bunun yanında onlarca farklı eğitim programını hayata geçirdik. TKYD’yi bir düşünce kuruluşu gibi konumlandırıyor, ürettiğimiz fikir ve yayınları kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Kurumsal yönetim yüksek getirili bir yatırım

KOBİ’lerin kurumsal yönetim seviyesinin arzu edilen noktada olmadığını dile getiren Saka, mevcut ekonomik koşulların şirketlerin kurumsallaşma adımlarını etkilediğini belirtti. Kurumsal yönetimin şirketler için düşük maliyetli ama yüksek getirili bir yatırım olduğuna dikkat çeken Saka, “Kurumsal yönetim hiçbir şey yapmamaya göre bir maliyet kalemi gibi görünebilir ama sağladığı faydalarla kıyaslandığında bu maliyet neredeyse yok denecek seviyede. Daha ucuz krediye erişim, rekabet gücünün artması ve ihracat kabiliyetinin gelişmesi KOBİ’ler için çok ciddi avantajlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

2026 yılına ilişkin planlara da değinen Saka, TKYD’nin faaliyet alanını genişleterek Anadolu’da daha fazla şirketle birebir temas kurmayı hedeflediğini söyledi. Saka, “2026 yılında Anadolu’da daha fazla toplantı yapmayı, şirketlerle doğrudan temas kurmayı planlıyoruz. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Katar, İngiltere ve Brezilya’daki muadil kuruluşlarla temas halindeyiz” dedi.