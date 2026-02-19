KOBİ'lere 20 puan indirimli faizle, 1-20 milyon lira arasında destek sağlanacak

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

KOSGEB tarafından yürütülen programa 3 Şubat’ta başlayan başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Programa, imalat sanayinde faaliyet gösteren; telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı veri işleme, barındırma, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten işletmeler başvurabilecek. Ayrıca küçük ve orta boy kapasiteli işletmelerden, KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmelere destek sağlanabilecek.

Vade en fazla 36 ay

Program kapsamında, personel giderleri, makine teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları gibi giderler karşılanabilecek. İşletmeler en fazla 36 aylık krediye 20 puan indirimli olarak ulaşabilecek. Alt limiti 1 milyon lira olan destek programında işletmeler en fazla 20 milyon liraya kadar kredi kullanabilecekler.