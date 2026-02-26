KOBİ’lere finansman ve istihdam desteği başladı

MEHMET KAYA- ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve imalat sanayiinde KOBİ’ler ağırlıklı ancak büyük şirketleri de kapsayan, istihdamı koruma odaklı finansman paketi ve mali destek başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanı sıra, uygulamaya katılan bankaların üst yöneticilerinin de katıldığı törenle, finansman paketine ilişkin protokol imzalandı. KOSGEB eliyle yürütülen programın ana finansman kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu yanında bütçe ve diğer kaynaklardan karşılanacak. Kredi Garanti Fonu da programa destek verecek.

Finansman paketi ve istihdam desteğine yönelik iki ayrı uygulamayla, 2025 Kasım ve Aralık aylarındaki ortalama istihdamını koruyan imalat sanayii firmalarına mali imkan sağlanıyor. Finansman paketinin büyüklüğü 100 milyar TL olarak belirlendi. Finansman Paketinde çeşitli şartlara bağlı olarak yüzde 33 veya yüzde 23 faiz ile, 6 ay anapara ödemesiz, 36 ay vadeye kadar 50 milyon TL’ye kadar kredi kullanılabilecek. İstihdam koruma desteği ise çalışan başına 3 bin 500 TL olarak ödenecek ve önceki uygulamaya kıyasla kapsamı genişletilerek imalat sanayii firmalarının tamamına yayıldı.

Bu paketlere başvurular 2 Mart 2025’te, www.istihdamikoruma.sanayi.gov.tr veya www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvurularda krediye uygunluk onayını programa katılan bankalar yapacak.

İmalat sanayi finansmanı: 50 milyon TL’ye kadar çifte avantajlı kredi

İmalat sanayi finansmanı imalat sanayiindeki KOBİ ve büyük firmaları kapsıyor. NACE Kodu sisteminde C-İmalat başlığına giren firmalar başvurabilecek. Kredi süreci programa katılan bankalar tarafından yürütülecek. Kredilerin faizi yüzde 33 olarak uygulanacak. Ayrıca kredi kefalet kuruluşlarınca da kefalet verilebilecek. Geri ödemede, 6 ayı anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli olabilecek.

İşletmelerin kullanabileceği kredi miktarı için iki ayrı kriter belirlendi: Birinci kriter, 2025 Kasım ve Aralık aylarında işletmenin bildirdiği beyannamelerdeki prime esas kazanç toplamını geçemeyecek. Bu tutar aşılıyorsa da ikinci limit devreye girecek ve işletme başına en fazla 50 milyon TL kredi kullanılabilecek. Krediler, 2026 sonuna kadar tek seferde kullanılacak.

KOBİ’ler ilave sağlanan avantajlardan ancak birisini kullanabilecek

KOBİ’lere yönelik imalat sanayi finansmanı paketi ve istihdam desteği olmak üzere iki ayrı avantaj sağlandı. Ancak kapsama giren firmalar bu iki destekten birinden faydalanabilecek. Öncelikle, finansman paketi kullanacak firmalara kefalet imkanı sağlandı. Buna göre, Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Katılım Finans Kefalet A.Ş. (KFK) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) tarafından kredi kefaleti verilecek.

Çalışan başına 3 bin 500 TL destekten tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatında faaliyet gösteren firmalar yararlanabilecek. 2025 Kasım ve Aralık aylarında ödedikleri toplam prim gün sayısını 2026’ya kadar koruma sözü verecek. Korunan her istihdam için 3 bin 500 TL, geri ödemesiz destek verilecek. Ancak burada da üst limit bulunuyor. Her bir işletme için en fazla 10 milyon 458 bin TL ödenecek.

İmalat sanayiinde (NACE C-İmalat) firma KOBİ ise bazı ilave imkanlar sağlandı. Buna göre, istihdamı koruma sözü verilen firmaya ilave 10 puan faiz indirimi uygulanacak. Bu kapsamda 10 puan ilave faiz desteği uygulanacak, toplam faiz yüzde 23’e kadar gerilemiş olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Müreffeh Türkiye’ye ulaştıracak her yatırımı destekledik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Bizleri daha güçlü, daha müreffeh Türkiye'ye ulaştıracak her yatırımı, devletimizin tüm imkanlarıyla destekledik. Küresel fırtınaların ortasında, yeni bir dünya düzeninin kurulduğu, tedarik zincirlerinin kırıldığı ve korumacılığın yükseldiği bir dönemde ülkemizin dünyanın geri kalanından pozitif ayrışması, müteşebbisimizi belirsizliğe terk etmeyen kararlı duruşumuzun ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirme azmimizin bir neticesidir. Onlarca yıllık emeğin, alın terinin ve gayretin neticesinde oluşan üretim birikimini yaşatmak, dönüştürmek ve geleceğe taşımak arzusundayız.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 51 milyar liralık bir kaynağı imalat sektörünün hizmetine sunduk

Bakan Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni'nde konuştu: “İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonumuzdan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörümüzün hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir. İstihdam üreten Türkiye, daha bağımsız bir Türkiye'dir. Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan, imalat yapan işletmelerimizi desteklemek, onların ayakta kalmasını sağlamak ve istihdamlarını korumak bizim için ekonomik zorunluluktur. Bu aynı zamanda milli bir sorumluluktur. Programın ilk ayağını, emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturmaktadır. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz. Bu desteği, işverenlerimizin kamu borçlarından mahsup ederek doğrudan bir can suyu haline getiriyoruz. Programın ikinci ayağı ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olan KOBİ'lerimize finansman kalkanı oluşturmaktadır. Öncelikli sektörler dışında yer alan, imalat sektörlerindeki KOBİ'lerimiz için de finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. 221 binden fazla iş yerimizi ilgilendiren bu adımda, toplamda 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz."

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: İşletme sermayesi ihtiyacı karşılanacak

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: "Paketle, imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyacı karşılanarak, finansmana erişimi sağlanacak. KOBİ'lerin finansmana erişimi sağlanarak, nakit akışları rahatlatılacak, üzerlerindeki maliyet baskısı azaltılacak. Mevcut istihdamın korunmasına katkı verilmiş olacak, etkin kapasitesinin kaybı önlenmiş olacak."

Geliştirme programı 1’inci dönem için 28 Şubat son gün

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 3 Şubat’ta başlayan 2026 yılı 1. başvuru dönemi, 28 Şubat Cumartesi günü sona eriyor.

Program kapsamında; küçük ve orta boy işletmelerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretim kapasitesini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik ölçek büyütme yatırımlarının desteklenmesi, aynı zamanda büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ’lerin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Program; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere açık olacak. Program çerçevesinde KOBİ’lere makine, teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri, dijital dönüşümü destekleyen kurumsal yazılım harcamaları, personel giderleri, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi alanlarında belli ihtiyaçlar için finansman imkanı sunulacak.

KUZKA, 3 ilde işletmelere destek vereceğini açıkladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan bölgede yeni bir destek programını açıkladı. KUZKA, üç ilde başvurular sonrası belirlenen işletmelere destek sağlayacak. Projenin toplam kaynağı 10 milyon TL olarak belirlendi.

Program, başta su ürünleri ve turizm işletmeleri olmak üzere yerel potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi, işletmelerin üretim, pazarlama, markalaşma ve yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi amacını taşırken, aynı zamanda temel sektörlerde rekabetçiliği artıracak stratejik çalışmalar da kapsam içinde yer alacak. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “KUZKA tarafından yürütülecek teknik destek programı danışmanlık, eğitim, fizibilite, ürün geliştirme, dijital pazarlama, yeşil dönüşüm ve ticarileştirme gibi alanları kapsıyor. Talep başına sağlanacak desteğin üst limiti 500 bin lira, uygulama süresi ise en fazla 6 ay olacak. Yıl sonuna kadar açık olacak programa başvurular Ocak-Şubat'tan başlamak üzere toplam 6 dönemde ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak. Program bütçesinin tükenmesi halinde başvuru süreci sona erecek.”