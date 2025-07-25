'KOBİ’lere kredi kanallarının açılmasıyla faiz indirimi gerçek anlamını kazanacak'

İş dünyası, TCMB’nin politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekmesini değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, ”En önemlisi KOBİ’lere yönelik kredi kanallarının açılmasıyla, bu faiz indirimi gerçek anlamını kazanacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Avdagiç, derinden hissedilen yüksek faizin yıpratıcı etkilerinin geride bırakılacağına inandıklarına vurgu yaparken faizlerdeki gerilemenin üretici ve ihracatçının rekabet gücünü tekrar kazanması ve sermaye yapısını güçlendirmesinde önemli bir işlev göreceğine işaret etti.

KOBİ'lere pozitif ayrım çağrısı

Avdagiç, “Türkiye enflasyonla mücadelede önemli bir eşiği geride bırakmaktadır. Faiz indiriminin, enflasyondaki düşüşü izleyen dönemde de süreceğine ilişkin güçlü beklenti içindeyiz” dedi. Faiz indirimiyle kredi genişlemesinde KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yaratacak makro-ihtiyati tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece faiz indiriminin, diğer tedbirlerle gerçek hedefine ulaşarak üretimde büyümeye ve ülke kalkınmasına katkı veren bir sürece dönüşeceği inancındayız. Fiyat istikrarının, kalıcı refahın olmazsa olmaz koşulu olduğu gerçeğinden hareketle, dezenflasyon sürecine iş dünyası olarak tam desteğimiz devam ediyor.”

Karar olumlu ancak oran yetersiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise 300 baz puanlık faiz indirimini, yetersiz ancak olumlu karşıladıklarını açıkladı. Gültepe, “Reel sektörün yatırım ve üretim maliyetlerinin rahatlatılması için faiz indiriminin çok daha hızlı ve yüksek oranlarda yapılması gerekiyor” diye konuştu. Keza kredilerin uygun koşullarda ve uzun vadeli kullandırılmasının çok önemli olduğunu belirten Gültepe, bunun gerçekleşmesinin, içinden geçilen zorlu koşullarda sanayicilerin elini bir nebze de olsa rahatlatacağını dile getirdi. Günlük 4 milyar lira olan reeskont kredi limitinin artırılmasını da son derece önemli gördüklerini belirten Gültepe, “İş dünyasının sürdürülebilir büyümesi ancak uygun maliyetli ve erişilebilir finansman koşullarıyla mümkün. Önümüzdeki dönemde, faiz indirim sürecinin hızlı ve istikrarlı biçimde devam etmesini arzu ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Piyasa faizlerine de yansıtılmalı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da “Olumlu bir adım olarak karşılıyoruz.” ifadesini kullandı. Faizin bu oranla da iş dünyasının ihtiyaç ve taleplerine kıyasla hala yüksek olsa da faiz indirim sürecinin beklentileri olumlu etkileme anlamında önemli olacağını değerlendirdiklerini belirten Olpak, gelecek dönemde indirimlerin devam etmesi ve TCMB’nin indirimlerine paralel piyasa faizlerine de bu indirimin gecikmeden yansıtılmasının ikinci önemli başlıkları olduğunu kaydetti.

Hedef; enflasyon ve faizde tek hane

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise kararın, ticaret, yatırım ve üretim iklimi açısından umut artırıcı olduğunu belirterek “Merkez Bankasının parasal gevşeme sürecinde temkinli, ancak büyümeyi destekleyen bir politika izleyerek, finansal ve fiyat istikrarını gözetmesini önemsiyoruz. Hedefimiz enflasyonda da, faizde de tek haneyi görmek” dedi.

Baran şöyle devam etti: “Yüksek faiz oranları özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin krediye erişimini zorlaştırıyor. Finansmana erişimde güçlük yaşayan işletmelerimizin sermayeleri daralırken, yatırım planları da olumsuz etkileniyor. Yüksek faiz, ekonominin bekleme düğmesine basıyor. Merkez Bankası'nın parasal gevşeme sürecinde temkinli ancak büyümeyi destekleyen bir politika izleyerek, finansal ve fiyat istikrarını gözetmesini önemsiyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde adım atması, üretim kapasitesinin artırılmasına, ticaretin canlanmasına ve istihdamın güçlenmesine katkı sağlayacaktır.”

Baran, “Faiz indirimini bankalarımızın da dikkate alarak KOBİ’lerimiz başta olmak üzere işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırılmasını temenni ediyoruz ” diye konuştu.

Dinamik refleks gösterildi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Merkez Bankası'nın gelişen ekonomik koşullara göre dinamik bir şekilde refleks gösterdiğini belirterek bunun memnuniyet verici bir karar olduğunu kaydetti. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel ve yerel ekonomide öngörülebilir durumların oluşması, enflasyonla mücadelede 13 aydır yüzleri güldüren tablonun ortaya çıkması, kısa ve uzun vadede arzu edilen neticelere yönelik doğru istikamette olunması asıl belirleyici unsurlar olmuştur.”