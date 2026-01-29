KOBİ'lere nefes aldıracak 4 öneri

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Ankara Sanayi Odası (ASO) yılın ilk Meclis Toplantısını yaptı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşmasının faiz değişimiyle değil, bunun reel sektöre yansımasıyla ölçüldüğünü söyledi. Konuşmasına sanayicinin yeşil pasaport talebini tekrarlayarak başlayan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, ülkeye döviz kazandıran sanayicilerin yıllardır dile getirdiği düzenlemenin gündeme alınmamasının izahı zor bir eksiklik olduğunu bildirdi.

Sanayicinin işinin masa başında değil küresel pazarlarda olduğunu ifade eden Ardıç, vize sürecindeki belirsizlik ve gecikmelerin, doğrudan rekabet gücünü zayıflattığını kaydetti. 2025 yılında belirsizliğin yeni normal olduğunu söylediğini hatırlatan Ardıç, 2026’ya da yeni dünya düzensizliğinin şaşırtmayan gelişmeleriyle girdiklerini söyledi. Artık sadece kuralsızlığın olduğuna dikkat çeken Ardıç “Bugün küresel düzende güçlü olan, uluslararası kuralları tanımadığını artık gizleme gereği duymuyor” dedi.

Diplomasinin yerini güç dili aldı

Son gelişmelerin diplomasinin yerini giderek güç dilinin aldığını gösterdiğini aktaran Ardıç, “Jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde küresel sermaye daha seçici davranıyor, risk iştahı dalgalanıyor ve finansman koşulları sıkılaşıyor” diye konuştu. Geleceğe yönelik beklentilerin bozulmasının, dünya çapında yatırım ve tüketim iştahını da törpüleyebildiğini ifade eden Ardıç, 2026’da fiyat istikrarından ziyade risk yönetimi kavramının öne çıktığını anlattı. Enerjide sadece fiyat seviyesini değil, arz güvenliğini ve öngörülebilirliği önceleyen bir yaklaşımın daha önem kazandığını belirten Seyit Ardıç, bu ortamda finansmana erişimin sanayici ve ihracatçı açısından belirleyici hale geldiğini vurguladı.

KOBİ’lere yönelik talepleri sıralayan Seyit Ardıç, ihracata dayalı üretim yapan KOBİ’ler için sabit faizli uzun vadeli üretim kredi paketi oluşturulmasını istedi. Risk paylaşımı modeliyle özel sektör tahvil ihraçlarının desteklenmesinin acilen gündeme alınmasını öneren Ardıç, Kredi Garanti Fonu’nun üst limitlerinin imalat sanayine yönelik artırılması, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Eximbank, orta ve uzun vadeli sanayi finansmanı için özel kredi paketleri oluşturması gerektiğini kaydetti. Ardıç bu önerileri önümüzdeki haftalarda ilgili bakanlıklara resmi olarak iletecekleri bilgisini verdi.

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin enflasyonla mücadelede belirli mesafe alındığını gösterdiğini ifade eden Ardıç, makro istikrarı kalıcı olarak tesis etmeye yönelik kararlı politikaları reel sektör olarak sonuna kadar desteklediklerini bildirdi. Sürecin başarıya ulaşmasının sadece faiz değişimiyle değil, bunun reel sektöre yansımasıyla da ölçüldüğünü söyleyen Ardıç, faiz indiriminin krediye erişimi henüz kolaylaştırmadığını kaydetti.

“Emek yoğun sektörler fiyat yükseltemiyor”

Ardıç, “Faizler geriliyor ancak firmaların kullanabildiği kredi hacmi artmıyor; limitler dolu, vadeler kısa, maliyetler hâlâ yüksek” ifadelerini kullandı. Bu tablonun en çok geleneksel sektörlerde hissedildiğini söyleyen Ardıç, emek yoğun sektörlerin artan işçilik ve enerji maliyetleriyle mücadele ederken, döviz kurundaki sınırlı hareket nedeniyle de fiyatını yükseltemediğini söyledi. Bu sektörlerin ne spekülatif kazanç peşinde olduğunu ne de kısa vadeli avantaj aradığını ifade eden Ardıç, “Bugün yaşanan sıkışma, üretim açığından değil, finansman ve maliyet baskısından kaynaklanıyor” dedi.

Enflasyondan kalıcı kurtuluş için sanayicilerin büyük fedakarlık gösterdiğini bildiren Ardıç, buna karşılık taşınmaz hale gelecek yüklerin, ekonomik açıdan doğru sonuç üretmeyebileceğini aktardı. Üretimin kaybedilmesi halinde kalıcı istikrarın olmayacağını ifade eden Ardıç, kur, enflasyon, faiz eksenindeki tartışmaların yapısal sorunları gölgelediğini vurguladı. Üretimde verimlilik ve ölçek ekonomisinin önemine işaret eden Seyit Ardıç, “Yeterli büyüklük yakalanamadığında, sanayici stratejik iş birlikleri, güvenli iş bağlantıları, değer zincirine katılma gibi yapısal taşları döşemekte zorlanıyor ve duvara çarpıyor” dedi. Ardıç, çalışan başına katma değerin Türkiye’de 10 bin, Avrupa Birliği’nde 42 bin 600 Euro olmasının, organizasyonel yapının zayıflığı ve kapasite sorunundan kaynaklandığını anlattı.

ASO Ankara Ar-Ge Merkezleri Platformu kuruyor

Ekonomi yönetimine çağrıda bulunan Seyit Ardıç, şirket evlilikleri ve birleşmelerin tercih değil, ekonomik egemenlik ve stratejik bağımsızlığın temel taşı olarak ele alınmasını istedi. Ardıç, firmaların kapasite büyütmesini teşvik eden kümelenme ve birleşme modellerine yönelik vergisel kolaylıklar, ölçeklendirme kredileri ve ortak Ar-Ge platformları için kamu-özel iş birliği mekanizmalarını acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Ankara Sanayi Odası olarak Ankara Ar-Ge merkezleriyle ilgili araştırmayı üç ay içinde tamamlayacaklarını söyleyen Ardıç, Ankara Sanayi Odası Ankara Ar-Ge Merkezleri Platformu kuracaklarını söyledi. İllerin teknolojik gelişmişlik endekslerini gösteren Ankara Sanayi Odası İLTEK çalışmasından bahseden Ardıç, bunun Türkiye'nin teknoloji üretim üssünün Ankara olduğunu gösterdiğini belirtti.