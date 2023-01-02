KOBİ’leri koruyan düzenlemede geç ödeme faizi yüzde 11.75

Hüseyin GÖKÇE

Merkez Bankası, Türk Ticaret Kanunu uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde, uygulanacak faiz oranını yüzde 11.75 olarak belirledi.



Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında özellikle küçük üreticilerin, korunması amacıyla Türk Ticaret Kanunu’nda bir düzenleme yapılarak, temerrüt faizinin belirlenmediği sözleşmede, geç ödeme faiz oranının Merkez Bankası tarafından belirlenmesi öngörülüyordu.



Merkez Bankası 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, “Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları” başlıklı 1530’uncu maddesinde öngörülen faiz oranını yüzde 11.75 olarak belirledi.



Maddeye göre bu faiz oranı, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği hallerde uygulanacak. Söz konusu faiz oranı, Kamu Faiz ve temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlemlere uygulanacak gecikme faiz oranından en az yüzde 8 fazla olarak belirleniyor.