Koç ailesi, Mustafa Koç'u mezarı başında andı

2016’da hayatını kaybeden Mustafa V. Koç, vefatının onuncu yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı.

Mustafa V. Koç için düzenlenen törene Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı. Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, anma töreninde konuşma yaptı.

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Akkol, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Mustafa Bey’i ebediyete uğurlayışımızın 10’uncu yıl dönümünde bir aradayız. Onsuz 10 yıl geçmiş olsa da, Mustafa Bey’e çok erken vedâ etmiş olmanın üzüntüsü hâlâ ilk günkü gibi taze. Topluluğumuzun 100. yaşını idrâk edeceğimiz bu anlamlı yılda onu ve liderliği boyunca yaşattığı değerleri hatırlamak her zamankinden daha kıymetli. Mustafa Bey; Topluluğumuzun ve ülkemizin yakın tarihinde kendisine unutulmaz bir yer edinmişti. Her zaman memleket sevgisiyle düşünür, üretir; zor zamanlarda dahî sağduyulu liderlik sergilerdi. Sevecen, cömert, alçakgönüllü mizâcıyla çevresindekilere güven verirdi. Sadece iş hayatında değil, yaşamın her alanındaki samîmiyetiyle; yüz yüze tanışmadığı insanların dahî saygı ve takdîrini kazandı. Ardında bıraktığı iz; yalnızca hâtıralarımızda değil, toplumsal hâfızada da yaşamaya devam ediyor. Kıymetli anısını dâimâ yaşatacağımız Mustafa Bey’i ve huzurlarında bulunduğumuz Koç Ailesi’nin ebediyete intikâl etmiş tüm fertlerini rahmet ve özlemle anıyoruz."