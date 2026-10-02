Koç Grubu ve Çinli Goldwind’den rüzgar enerjisinde yeni anlaşma

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Koç Grubu iştiraki Entek Elektrik, Maya Rüzgar Enerji Projesi kapsamında Goldwind ile anlaşma sağladı. 54,9 MW kapasiteye sahip projenin Aksaray ve Ankara'da hayata geçirilmesi planlanıyor. Projede Goldwind tarafından rüzgar türbinlerinin tedarik edilmesi öngörülüyor.

Santralde batarya sistemi de bulunacak

Maya Rüzgar Enerji Projesi, rüzgar türbinlerinin yanı sıra enerji depolama sistemiyle birlikte kurulacak. Projede 9 türbin jeneratörüyle donatılmış 50,4 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sisteminin yer alması planlanıyor. Santralin yıllık yaklaşık 154,5 milyon kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

İki şirketin dördüncü projesi

Maya projesi, Entek ile Goldwind arasındaki dördüncü iş birliği olacak. İki şirket daha önce Büyükkışla, Eren ve Süloğlu Genişleme rüzgar enerjisi projelerinde birlikte çalıştı. Yeni projeyle birlikte tarafların ortak projelerdeki toplam kapasitesi 230,1 MW seviyesine ulaşacak.

Goldwind Türkiye yatırımını hızlandırıyor

Türkiye'de üretim tesisi kurmaya hazırlanan Goldwind, rüzgar enerjisi ekipmanları alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor. Çinli şirket, 125 bin metrekarelik arazi üzerine rüzgar enerjisi ekipmanları üretimine yönelik bir fabrika kurmayı planlıyor.

Hedef 700 kişilik istihdam

Goldwind'in Türkiye'deki yatırımları kapsamında yaklaşık 700 kişilik istihdam oluşturulması planlanıyor. Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Tiecheng Yu, Türkiye'yi stratejik pazarlar arasında gördüklerini ve yerel üretime yönelik yatırımın ülkenin yenilenebilir enerji ekosistemine uzun vadeli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtmişti.