Koç Holding, finansal sonuçlarını açıkladı: 2025'te 3,7, 5 yılda 16,1 milyar dolarlık yatırım

Koç Holding, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2025 yılında kombine bazda 3,7 milyar ABD doları (USD) yatırım gerçekleştiren Koç Holding’in, son 5 yılda yaptığı kombine yatırım tutarı ise 16,1 milyar USD’ye ulaştı. Koç Holding 2025 yılında konsolide bazda toplam 64,3 milyar USD gelir elde etti.

2025 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Jeopolitik kırılmalar nedeniyle küresel belirsizliği derinden hissettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren bir kurum olarak, uluslararası rekabeti etkileyen zorlu koşulları; güçlü bilançomuz, disiplinli likidite yönetimimiz, dengeli portföyümüz ve yetkin insan kaynağımızın desteğiyle yönetiyoruz. 100. yaşımızı büyük bir gururla kutlayacağımız 2026 yılında da ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle uzun vadeli stratejik hedeflerimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Cumhuriyetle birlikte kurulan ve gelişen bir Topluluk olarak ikinci yüzyılımızda da ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Önemli birleşmeler, satın almalar ve yeni yatırımlar gerçekleştirdik”

2025 yılında Koç Topluluğu’nun önemli birleşmeler, satın almalar ve yeni yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun vadeli bakış açımız ve küresel büyüme vizyonumuz ile başarılı bir yılı geride bıraktık. Tofaş’ın, Stellantis Türkiye paylarını devralmasının ardından biri hayata geçirilen, diğeri devam eden ticari araç projeleri, Otokar’ın Daimler Buses ile Mercedes-Benz Conecto otobüslerini üretmek üzere imzaladığı anlaşma, Ford Otosan’ın Türkiye fabrikalarında devreye aldığı Ford ve VW markalı ticari araçları, Craiova fabrikasında devreye aldığı Romanya’nın ilk tam-elektrikli üç yeni araç projesi ve Iveco ile imzaladığı kamyon iş birliği projesi, Topluluğumuzun otomotiv alanındaki gücünü ortaya koydu. Arçelik, Avrupa’nın bir numarası olarak yoluna devam ediyor. Tüpraş, enerji sektöründe karbon dönüşümüne liderlik etme hedefi doğrultusunda, Türkiye’nin lider Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üreticisi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Setur Marinalar, işletme hakkını elde ettiği Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ve Göcek’te satın aldığı iki yeni marina ile zincir marina stratejisini başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyor” dedi. Çakıroğlu, yılın ikinci yarısında Yapı Kredi’nin 24 ülkeden 54 bankanın katılımı ile 1,274 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladığını belirtirken “Bu başarı, uluslararası piyasalarda Türk bankacılık sektörüne ve ülkemizin ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit etti” diye konuştu.

“Dijital Dönüşüm Programımız sayesinde ulaştığımız seviye hem ülkemiz hem de Koç Topluluğu açısından gurur verici”

Yapay zekânın hâlihazırda ulaştığı seviyenin dönüştürücü etkisini bu yıl birçok alanda gördüklerini kaydeden Çakıroğlu, “10 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız sayesinde ulaştığımız seviye hem ülkemiz hem de Koç Topluluğu açısından gurur verici. Dijital dönüşümde aldığımız bu mesafe, Yapay Zekâ dönüşüm yolculuğumuzda da en önemli gücümüzü oluşturuyor. Ford Otosan Yeniköy Fabrikası’nın, kuantum hesaplama teknolojisini üretim planlama ve optimizasyon süreçlerine entegre etmeyi amaçlayan projesiyle ve Tüpraş İzmit Rafinerisi’nin dijital tedarik zinciri dönüşümü çalışmalarıyla Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yönetilen Global Lighthouse Network’e kabul edilmesi, bunun en somut göstergesi. Böylelikle WEF tarafından örnek gösterilen üretim tesisi sayımız altıya yükseldi” dedi.

“Uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde güçlü konuma sahibiz”

Koç Topluluğu şirketlerinin ticari ve dijital dönüşüm başarılarının yanı sıra uluslararası sürdürülebilirlik endekslerindeki güçlü konumlarına da dikkat çeken Çakıroğlu, “Koç Holding olarak gerçekçi bir yaklaşımla sürdürülebilirlik hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yıl, Topluluk şirketlerinden Arçelik ve Yapı Kredi, dünyanın tek bağımsız çevresel raporlama platformu olan CDP’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında; Entek Elektrik ise Su Güvenliği programında Global A Listesine girdi. Ayrıca; Tüpraş, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği; Entek İklim Değişikliği, Ford Otosan ise Su Güvenliği programlarında liderlik kategorisinde değerlendirildi” dedi.