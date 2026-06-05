Koç Holding, ülke ve demokrasi vurgusuyla 100. yaşını Ankara’da kutladı

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası’na ait ATO Congresium’da yapılan kuruluş yılı töreni ve resepsiyonuna, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yanında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Vakfı Başkanı Semahat Arsel, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra iş ve siyaset dünyası ile diplomatik temsilciler katıldı.

Konuklar, Vehbi Koç’un sözleri ve Koç Topluluğunun tarihçesinin görselleriyle karşılandı

Törenin düzenlendiği ATO Congresium büyük salonunun fuayesine, Koç Holding’in kuruluşundan itibaren dönüm noktalarını gösteren görseller yerleştirildi. Ayrıca, konukların fotoğraf çektirebilmesi için Vehbi Koç’un resminin ve “Ülkem varsa ben varım. Demokrasi varsa hepimiz varız” sözlerinin yer aldığı özel bir pano konuldu. Vehbi Koç’un salondaki panoda yazılı olan bu sözleri; Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un konuşmasında, tören için hazırlanmış özel filmde Onursal Başkan Rahmi Koç tarafından, Koç Holding’i anlatan tanıtım filminde ve törenin sunucusu Jülide Ateş’in sunumunda tekrarlandı.

Ömer Koç: Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8'ini yapıyoruz

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç; geçen 100 yılda 60’tan fazla ülkede, 130’un üzerinde şirketle faaliyette bulunduklarını ve 120 bin çalışana ulaştıklarını belirterek, 155’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ve Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8’ini gerçekleştiren bir büyüklüğe ulaştıklarını vurguladı.

Türkiye’nin ilk holdingini, ilk özel vakfını, ilk endüstriyel girişimini, ilk uluslararası ortaklığını ve ilk halka arzını gerçekleştirerek üstlendikleri öncü role dikkat çeken Ömer Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geride bıraktığımız yüz yıl boyunca attığımız her adımda yatırımı ve istihdamı müşterek refahın unsurları olarak telakki ettik. Büyümeyi hiçbir zaman sadece rakamlarla tarif etmedik. Asıl başarıyı; memleketimizin sanayi ve mühendislik birikimini güçlendirmekte, beşeri sermayeyi desteklemekte ve Türkiye'nin rekabet gücünü ileriye taşımakta gördük... Fortune Global 500'de yer alan tek Türk şirketi olma başarısını sürdürüyoruz. Hangi coğrafyada faaliyet gösterirsek gösterelim, daima memleketimize karşı duyduğumuz mesuliyetin ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmanın şevkiyle hareket ediyoruz.”

İkinci Yüzyılın Vizyonu

Ömer Koç, topluluğun ikinci yüzyılında genç nüfusun girişimcilik kabiliyetinin, sanayi tecrübelerinin ve yetişmiş insan kaynağının Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacağını vurgulayarak, “Bundan sonra da Büyük Atatürk'ün açtığı medeniyet yolunda, laik Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak aynı inanç, aynı çalışma azmi ve aynı memleket sevgisiyle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Koç topluluğunun hikayesi cumhuriyetimizin ekonomik kalkınmasıyla örtüşüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise törendeki konuşmasında, Koç Topluluğunun Türkiye’nin sanayileşme sürecindeki dönüm noktalarında hep izinin görüldüğünü belirterek, topluluğun kurumsal bir yapıya ulaşarak önemli bir başarı sağladığını vurguladı.

İnsan odaklı bir kalkınmaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Cevdet Yılmaz, şahsi görüşüne göre Cumhuriyetin en önemli özelliğinin, tüm yurttaşlarına eşit fırsatlar sunması olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz” sözlerini hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız ve kurumsal altyapınız yoksa kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız. Dolayısıyla bu tespiti, aslında Cumhuriyet'in tüm ekonomik kalkınma mücadelesinin özeti olarak ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye; geçen 100 yıl boyunca üretim kapasitesini artıran, sanayi altyapısını geliştiren ve küresel ekonomideki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşıyan son derece önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu bakımdan Koç Topluluğu'nun hikayesi, Cumhuriyetimizin ekonomik kalkınma serüveniyle kesişen, örtüşen bir hikayedir.”

Törenden Notlar: Siyasetçiler ve Koç Ailesi üyeleri bir arada oturdu

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç konukları binanın dışında karşılarken, tören öncesindeki kokteyl alanına kadar kendisine Ali Koç eşlik etti. Kokteyl alanında düzenlenen oturma grubunda; siyasetçiler ile Koç Ailesi’nin büyükleri Rahmi Koç ve Semahat Arsel bir arada oturdu. Konuklara, Koç Holding’in ilk şirketinin kurulduğu döneme atıfla Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da eşlik etti.

Törende; Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile Koç Vakfı Başkanı Semahat Arsel’in eski fotoğraflara bakarak Ankara anılarını tazeledikleri ve Koç Holding’in temel felsefesine yönelik sohbet ettikleri, “İki Kardeş İki Yüzyıl” adlı bir film gösterildi. Filmde, Rahmi Koç ve Semahat Arsel’in birlikte çekilmiş çocukluk fotoğraflarının yanı sıra ikisinin Atatürk’ü görme anılarına da yer verildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i eleştiren isimlerden biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, oturma alanında karşılaştıklarında tokalaştı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı okundu.