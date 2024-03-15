Koç Holding'den 54,5 milyar dolar gelir

Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada şirketin 2023 yılına ait finansol sonuçları açıklandı.



Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Küresel resesyon endişeleri yaşadığımız, bölgemizde savaşların sürdüğü, ülkemizde büyük bir âfetle sarsıldığımız, belirsizliklerin olduğu bir yılı geride bıraktık. Bu zorlu yılda da bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetmemizin faydalarını gördük. Basiretli yönetimimiz, sağlam iş stratejilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın özverili gayretleri sayesinde başarılı finansal performansımızı sürdürdük” ifadesini kullandı.

Çakıroğlu, ülkeye duyulan güven ve Koç Topluluğu’nu geleceğe taşıyan küresel vizyon doğrultusunda yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgularken, tüm paydaşlara değer yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Geçtiğimiz yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en değerli emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlamış olmaktan gurur ve heyecan duyduklarını belirten Çakıroğlu, “Cumhuriyet vizyonunun iktisadi açıdan hayata geçirilmesine liderlik eden bir Cumhuriyet kurumu olarak daima daha iyisini başarmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ne mutlu ki, iki sene sonra kendisi de 100 yaşına girecek olan Topluluğumuz, sadece ülkemizdeki faaliyetleri ile değil, dünyanın dört bir yanındaki başarıları ile de Cumhuriyetimizi yüceltiyor” dedi.

“Yurt içinde ve yurt dışında stratejik adımlar atıyoruz.”

Koç Holding’in dengeli portföy yapısı ve sağlıklı bilançosu sayesinde riskler karşısında dirençli olduğunu belirten Çakıroğlu, küresel düzeyde büyüme vizyonuna sahip olan bir Topluluk olarak yurt içi ve yurt dışında stratejik adımlar attıklarını dile getirdi.



Çakıroğlu, otomotiv sektöründe geçtiğimiz yıl bulunurluktaki artışın ve makroekonomik dinamiklerin katkısı ile iç talepte görülen canlılığın şirketlere olumlu yansıdığını ifade etti.

Ford Otosan'ın Avrupa’nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi olarak yeni araç yatırımlarına devam ettiğini ve Türkiye’nin sekiz yıldır üst üste mal ihracat şampiyonu olduğunu ifade eden Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ford Otosan, toplam 2 milyar Euro tutarındaki yatırım planı kapsamında Yeniköy Fabrikası’nda yeni Transit Custom’ı devreye aldı. Ayrıca Romanya Craiova Fabrikası’nda yeni nesil Ford Transit Courier ve Tourneo Courier’i hattan indirdi. Tofaş, Mart 2023’te Stellantis Grubu ile imzalanan çerçeve anlaşmanın ardından temmuz ayında, yeni ‘K0’ modelinin hafif ticari ve ‘Combi’ versiyonlarının dört marka için üretimi ve satışı ile Stellantis markalarının Türkiye’deki distribütörlüğünün ve ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik satın alma anlaşmasını gerçekleştirdi. Sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayını bekliyoruz. Ayrıca FIAT markasıyla, Türkiye otomotiv pazarında liderliğini beşinci yıla taşıdı. TürkTraktör hem üretim hem ihracat rekoru kırarken, Otokar Türkiye otobüs ve midibüs pazarında 15’inci kez lider oldu.”



Çakıroğlu, Arçelik’in Whirlpool ile Avrupa’daki üretim, satış ve pazarlama iştiraklerini bir araya getirecek bir ortaklık anlaşması imzaladığını hatırlattı. Çakıroğlu oluşacak yeni yapıda, Arçelik’in yüzde 75 ile hakim ortak haline geleceğini ve Koç Holding’in de Avrupa ve dünya beyaz eşya pazarında en önemli oyunculardan biri olma konumunu güçlendireceğini dile getirdi.

Çakıroğlu, enerji sektöründe Tüpraş’ın yüksek kapasite kullanım oranı ile yurt içi talebi karşılamayı sürdürdüğünü kaydetti. Finans sektörüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Çakıroğlu, “Fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye devam eden Yapı Kredi; sendikasyon, seküritizasyon, tahvil ihracı, ikili kredi gibi ürünlerle ülkemize yaklaşık 4,1 milyar ABD doları kaynak sağladı” dedi.

“Portföy optimizasyon çalışmalarımız devam ediyor.”

Levent Çakıroğlu, “Tat Gıda’nın Memişoğlu Grubu’na satışını 2024 yılının başında tamamladık” derken, sağlık hizmetlerinin teknolojiyle beraber dönüşüp büyüdüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu: “Pandemi döneminde ürettiğimiz mekanik ventilatör ve geliştirdiğimiz yüksek akışlı oksijen terapi cihazı vesilesiyle Koç Yaşa şirketimizi kurduk. Sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve Koç Yaşa’nın da yüzde 100 hisselerine sahip olan Koç Medical BV şirketimiz, geçtiğimiz yıl Bıçakcılar isimli tıbbi cihaz şirketini satın alarak ürün gamını ve ihracat pazarlarını genişletti. Ayrıca, Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center’ın yüzde 80’ini satın almak için imzaladığımız sözleşmenin de sağlık sektöründeki büyümemize katkıda bulunacağını düşünüyoruz.”

“Yenilenebilir enerji yatırımlarımız hızla devam ediyor.”

2050 yılında karbon nötr olma hedeflerine giden yolda düşük karbon ekonomisine geçişlerini daha sistematik yönetmek üzere 3 yıl önce Karbon Dönüşüm Programını başlattıklarını anımsatan Çakıroğlu, bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarına da hızla devam ettiklerini belirtti. Çakıroğlu, “Entek, İzmir’de yer alan Kınık Rüzgar Enerjisi Santrali’ni geçtiğimiz yıl bünyesine katarak 492 MW kurulu güce ulaştı. Entek tarafından yönetilen öztüketim projesi kapsamında, Topluluk şirketlerimiz adına 316 MW gücünde yenilenebilir enerji yatırımı için kapasite aldık” dedi. Yeşil hidrojen alanındaki yatırımlara yenilenebilir enerjinin depolanmasına ve taşınmasına aracı olması nedeniyle önem verdiklerini kaydeden Çakıroğlu, “Geçtiğimiz yıl Ford Trucks’ın, Ufuk Avrupa projesi kapsamında hidrojenle çalışacak F-MAX’i geliştireceğini duyurduk. Otokar, hidrojen yakıt hücresine sahip ilk otobüsü KENT Hidrojen'in prototipini üretti. Hidrojeni hâlihazırda rafineri süreçlerinde kullanan Tüpraş, Türkiye’nin en büyük hidrojen üreticisi konumunda yer alıyor. Vehbi Koç Vakfı’nın ülkemize kazandırdığı en büyük değerlerden biri olan Koç Üniversitesi’nde Hidrojen Teknolojileri Merkezimizi kurduk” dedi.

“Umut Kentlerde, halkımızın yanında olmayı aralıksız sürdürüyoruz.”

Koç Topluluğu’nun toplumsal kalkınma odaklı çalışmalarının paydaşlarına örnek olduğunu belirten Levent Çakıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadığımız 6 Şubat 2023 tarihinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Topluluğumuzun insan gücünü, tedarik ve lojistik imkânlarını devreye alarak AFAD’la iş birliği içinde Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurduğumuz, 20 bin kişilik Umut Kentlerde, halkımızın yanında olmayı aralıksız sürdürüyoruz. Erişilebilir ve kapsayıcı, çocuk, genç ve kadınların ihtiyaçlarını önceliklendiren, istihdamı ve ekonomik katılımı güçlendiren birimleriyle öne çıkan Umut Kentlerde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bağışları ve Topluluk şirketlerimizin bu bağışları katlaması ile Vehbi Koç Vakfı Afet Fonu’nda oluşan kaynakları da toplumsal fayda için kullanıyoruz. Bu kapsamda 0-18 yaş arası çocukları destekleyen ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine fırsat veren faaliyetler yürütüyoruz.”