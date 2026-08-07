Koç Holding'den Ford Otosan'da stratejik hisse alımı

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Koç Holding, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin portföyünde bulunan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Ford Otosan) paylarını satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, Topluluk şirketlerimizin ortaklık yapısının sadeleştirilmesi amacıyla Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin sahibi olduğu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ('Ford Otosan') sermayesinin yaklaşık %0,67’sine denk gelen 23.558.850 TL nominal değerli B grubu Ford Otosan paylarının toplam 1.852.903.552,50 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, pay devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır."