Koç Holding’e Rekabet Kurulu’ndan onay çıktı

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Rekabet Kurulu, Tek-Art ile Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat arasında gerçekleştirilen işlem kapsamında MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi'nin sermayelerinin yüzde 50'sini temsil eden payların Sağlam İnşaat'tan alınmasına onay verdi.

Ayrıca Kurul'dan MCI ve RAM'ın sermayelerinin kalan yüzde 50'sine sahip olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği'nin sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding'den satın alınmasına da izin çıktı.

Duran varlık edinimi bir şirketin uzun vadeli olarak kullanmak veya yatırım amacıyla satın aldığı kalıcı varlıkları ifade ediyor.