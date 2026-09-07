Koç Holding’in Tüpraş pay satış işlemi tamamlandı

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) Türkiye Petrol Rafinerileri – Tüpraş (TUPRS) paylarındaki satışın tamamlandığını duyurdu.

Şirket, Tüpraş payları ile ilgili olarak 1 TL nominal değerli paylar için satış fiyatı için 384,50 TL olmak üzere Koç Holding’in sahip olduğu 11.000.000 TL nominal değerli payların ve şirketin dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin sahip olduğu toplam 5.019.979 TL nominal değerli payların satış işleminin takasının 7 Eylül’de tamamlandığını belirtti.

Bu işlemle birlikte Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin Tüpraş sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 0,0’a, Koç Holding A.Ş.’nin Tüpraş sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 3,7’ye, Koç Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin Tüpraş’taki doğrudan pay sahipliği oranı ise yüzde 50,1’e geriledi. Koç Holding, Tüpraş üzerindeki yönetim kontrolünün devam ettiğini kaydetti.