  3. Koç Holding’ten 600 milyon dolarlık kredi hamlesi
Koç Holding, likiditesini artırmak amacıyla ilk 2,5 yılı geri ödemesiz ve toplam 600 milyon dolar tutarlı 5 yıllık kredi sözleşmesini birden fazla uluslararası banka ile imzaladı.

Koç Holding, şirket likitidesini artırmak için amacıyla kredi sözleşmesi imzaladı.

Koç Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ilk 2,5 yılı geri ödemesiz kredi aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimiz, likiditesini arttırmak amacıyla, Bank of America Europe DAC, BNP Paribas Fortis SA/NV, HSBC Bank Middle East Limited, ING Bank N.V., Dublin Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, MUFG Bank, Ltd., Société Générale ve Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited ile kredi sözleşmesi imzalamıştır" denildi.

Açıklamaya göre toplam 600 milyon dolar tutarına kadar kullanılabilecek kredinin masraf ve komisyonlar hariç maliyeti, SOFR + yüzde 1,95.

Altı ay içerisinde kullanılabilecek kredi, 6 ayda bir faiz ödemeli olup, imza tarihinden itibaren ilk 2,5 yılı geri ödemesiz olacak. 2,5 yıl sonrasında ise 6 eşit taksitte 6 ayda bir ödemeli şekilde planlan kredi toplam 5 yıl vadeli olacak.

