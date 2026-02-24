  1. Ekonomim
  3. Koç Üniversitesi anketi: Beklentiler geriledi ama güven sorunu sürüyor
Koç Üniversitesi Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi şubatta gerilerken, beklenti ile hissiyat arasındaki 8 puanlık fark korundu. Tasarruf tercihlerinde altın ilk sıradaki yerini korurken, ekonomi politikalarına güven düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Enflasyon beklentilerinde karar vermede ise kadın ve erkeklerin göstergeleri dikkat çekti.

Koç Üniversitesi Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları verileri açıklandı.

Şubat 2027’ye kadar olan gelecek 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 50 olurken, geçmiş 12 ay için enflasyon hissiyatı yüzde 58 oldu. Beklenti ve hissiyatta geçen aya göre gerileme görüldü.

Koç Üniversitesi tarafından yürütülen Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi, değerlendirmesinde de üç aylık görece yatay seyrin ardından geçtiğimiz ay yeniden düşüş eğilimine giren enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü hareketin sürdüğüne işaret edildi.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla 2 puan azalarak yüzde 50 olurken, son 12 aya ait ortalama hissiyat olan yüzde 58 ile karşılaştırıldığında, gelecek döneme ilişkin 8 puanlık bir gerileme beklentisine işaret ediyor. Bununla birlikte, geçen ay bir yıllık döneme ilişkin ölçülen 10 puanlık düşüş beklentisiyle karşılaştırıldığında, öngörülen dezenflasyon hızında sınırlı bir yavaşlama olduğu görüldü.

Koç Üniversitesi anketi: Beklentiler geriledi ama güven sorunu sürüyor - Resim : 1

Tasarruf tercihleri

Şubat ayında katılımcılara önümüzdeki 12 ay içinde tasarruflarını hangi araçlara yönlendirmeyi planladıkları sorulduğunda, altın yine ilk sırada yer aldı. Anket sonuçları, bir önceki aya kıyasla TL mevduat tercihinde artışa, diğer tasarruf tercihleri genelinde ise azalışa işaret etti.

Koç Üniversitesi anketi: Beklentiler geriledi ama güven sorunu sürüyor - Resim : 2

Ekonomi politikalarına güven

Ekonomi politikalarına yönelik güven sorulduğunda güvenmeyenlerin oranı daha yüksek çıktı.

Koç Üniversitesi anketi: Beklentiler geriledi ama güven sorunu sürüyor - Resim : 3

Enflasyon beklentileri Aralık 2025’te erkeklerde daha yüksek olurken, son iki aydır kadınların beklentileri daha yüksek oldu.

Koç Üniversitesi anketi: Beklentiler geriledi ama güven sorunu sürüyor - Resim : 4

Erkeklerin enflasyon göstergesi: Ulaşım ve uzmanlar

Enflasyon beklentilerinde karar aşamasında erkeklerin sadece otomobil ve akaryakıt üzerinden karar vermede daha önde olduğu görülürken, bir de uzmanları daha çok dinledikleri görüldü. Kadınların ise gerek market fiyatları gerek döviz, altın değişimleri ve diğer tüm fiyatlandırmalara göre karar verdiği izlendi.

Koç Üniversitesi anketi: Beklentiler geriledi ama güven sorunu sürüyor - Resim : 5

Evdeki market alışverişlerinde de kadınların öncelikli olarak yer aldığı görüldü.

Koç Üniversitesi anketi: Beklentiler geriledi ama güven sorunu sürüyor - Resim : 6

