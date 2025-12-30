Koç Üniversitesi anketinde enflasyon beklentisi durağanlaştı

Koç Üniversitesi tarafından 12–22 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi, enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin ivme kaybederek görece bir durağanlığa ulaştığını ortaya koydu.

Aralık ayında yıl sonu enflasyon beklentisi 2 puan gerilerken, 12 ay sonrasına ilişkin beklenti bir önceki aya göre değişmeyerek %53 seviyesinde kaldı. Ancak hem kasım hem de aralık anketine katılan bireylerde, 12 ay sonrası beklentilerde 2 puanlık artış gözlendi.

TCMB’den ayrıştı

Ankete katılan 4.672 kişinin yaklaşık üçte biri kasım ayında da ankete katılmıştı. Mart–Aralık dönemi genelinde sonuçların büyük ölçüde TCMB’nin sektörel enflasyon beklenti anketiyle paralel seyrettiği, ancak son iki ayda Koç Üniversitesi anketinin daha durağan bir görünüm sergileyerek sınırlı ölçüde ayrıştığı belirtildi.

Görüş ayrılıkları azaldı

Yıl sonu ve 12 ay sonrası beklentilerde ortalama değerlerin medyanın üzerinde kalması, çok yüksek enflasyon beklentisine sahip bireylerin görece az olduğunu gösterdi.

Dağılımdaki çarpıklığa rağmen, çeyrekler arası açıklık ve standart sapmadaki hafif düşüş, hanehalkı tahminleri arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığına işaret etti.

Finansal okuryazarlığı yüksek olanların beklentisi de yüksek

Anket, finansal okuryazarlık düzeyi yüksek katılımcıların enflasyon beklentilerinin diğerlerine kıyasla 2–3 puan daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Katılımcılar enflasyonla ilgili bilgiyi ağırlıklı olarak kişisel deneyimlerinden edindiklerini belirtirken, ekonomi politikalarına duyulan güven ile enflasyon beklentileri arasında ters yönlü bir ilişki tespit edildi. Ayrıca üniversite mezunlarının enflasyon beklentilerinin diğer eğitim gruplarına göre daha yüksek olduğu gözlendi.