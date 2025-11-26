  1. Ekonomim
  3. Koç Üniversitesi anketinde vatandaşın enflasyon beklentisi değişmedi
Koç Üniversitesi Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi, kasım ayı sonuçlarına göre 12 ay ileriye yönelik ortalama beklenti önceki aya göre sabit kaldı.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Koç Üniversitesi Hanehalkı Enflasyon Beklentileri Anketi Açıklandı.

Anketin kasım ayı sonuçlarına göre 12 ay ileriye yönelik ortalama beklenti önceki aya göre sabit kaldı.

12 ay geriye dönük enflasyon tahmini yüzde 68 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61, önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 53 oldu.

Prof. Dr. Selva Demiralp, ankete yönelik şunları paylaştı:

Tüm örneklemde beklentiler değişmese de iki ay üst üste ankete katılan bireylerin beklentilerinde hafif bir yükseliş gözlendi.

Ekonomi politikalarına güvendiğini ve güvenmediğini söyleyenlerin 12 ay ileriye yönelik beklentileri arasındaki makas bu ay ilk defa 21 puan açıldı.

Teorik çerçeve ile tutarlı olarak, TL mevduat getirilerinin enflasyona karşı koruma sağlayacağını düşünenlerin enflasyon beklentilerinin, aksi görüştekilere kıyasla daha düşük olduğu gözleniyor.

