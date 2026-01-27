Koç Üniversitesi: Vatandaşın enflasyon beklentisi düştü

Koç Üniversitesi tarafından hazırlanan Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi, hanehalkının enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü bir eğilime işaret etti.

16–21 Ocak’ta 2 bin 924 kişiyle yapılan ankete göre, önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1 puan düşerek yüzde 52 oldu.

Aynı dönemde geçmiş 12 aya ilişkin hissedilen enflasyon da yüzde 66’dan 62’ye geriledi. Bu görünüm, hanehalkının gelecek dönemde enflasyonda yaklaşık 10 puanlık bir iyileşme beklediğine işaret etti.

Ankette ortalama beklenti yüzde 52, ortanca değer ise yüzde 47 olarak ölçüldü.

Altın öne çıkmaya devam etti

Tasarruf tercihleri tarafında altına olan ilgi güçlü seyrini korurken, altın dışındaki yatırım araçlarına yönelik tercihler zayıfladı. Katılımcılar enflasyonu belirleyen en önemli faktör olarak “yeni ekonomik gelişmeleri” öne çıkarırken, yaklaşık yarısı tahminlerini oluştururken son beş yıldaki enflasyonu esas aldığını belirtti.

Ekonomi politikalarına güven ile enflasyon beklentisi arasında ters yönlü bir ilişki gözlenirken, güvenenlerle güvenmeyenler arasındaki beklenti farkı 13 puan oldu. Üç yıllık görünümde ise katılımcıların en büyük bölümü (yüzde 23), yıllık ortalama enflasyonun yüzde 20–30 aralığında oluşacağını öngördü.