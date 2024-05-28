Koç Üniversitesi ve Konda araştırdı: Hanehalkı mayısta yüzde 113 enflasyon bekliyor

Piyasa ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 yıllık enflasyon beklerken, hanehalkının Mayıs ayı enflasyon beklentisi üç hanelerde.

Koç Üniversitesi ve Konda’nın düzenlediği Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) sonuçlarına göre ankette, "2023'ün Mayıs ayından bu Mayıs ayına kadar fiyatların ortalama yüzde kaç arttığını düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen cevap ortalamada yüzde 113 olarak kaydedildi.

Aynı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi ise nisan ayındaki ankete göre 4 puan düşerek yüzde 92 olarak kaydedildi.

Hane halkının yıl sonu beklentisinin piyasa beklentilerinin iki katı olduğu görülüyor. TCMB'nin kendi tahmini yıl sonunda enflasyonun yüzde 38 olacağına işaret ederken, TCMB'nin son piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu beklentisi yüzde 43,6 olarak belirlenmişti. Bloomberg HT'nin son enflasyon anketinde ise piyasa katılımcıları yıl sonu için yüzde 43'lük beklenti girmişlerdi.

Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nde yılın geri kalanı için hanehalkı enflasyon beklentilerinin seyrine bakıldığında, hanehalkı enflasyon beklentilerinin Mayıs-Aralık döneminde enflasyonda 21 puanlık düşüş yansıttığı izlendi.

Metropollerde daha yüksek beklenti

Ankette bireylerin yaşadığı yerleşim tiplerine göre, kır, kent ve metropol şeklinde bir ayrıştırma yapıldığında kırdan metropol alanlarına doğru gittikçe fiyat artışı beklentisinin yükseldiği gözlendi. Buna göre kırsal bölgede 2024 için yüzde 93 enflasyon beklenirken, metropollerde bu oran yüzde 95 oldu.

Görüşülen kişilerin çalışma durumuna göre bir inceleme yapıldığında, enflasyon beklentisi en

yüksek olan grup emekliler oldu. Emeklileri işsizlerin takip ettiği gözlemlendi.

Emekliler 2024'te yüzde 104 enflasyon beklerken, işsizlerin beklentisi de yüzde 93 olarak kaydedildi.

Hanedeki kişi sayısına göre bir gruplama yapıldığında, en yüksek enflasyon beklentisi 1-2

kişinin yaşadığı hanelerde izlendi.

Araştırmaya 74 ilde, 2 bin 867 kişi katılım gösterdi

Türkiye’deki 18 yaş üstü nüfusun enflasyon beklentilerini ölçmeyi hedefleyen araştırma 17-19 Mayıs 2024 tarihlerinde telefon araması yapılarak gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında, 74 ilde ve 1414 farklı mahallede yaşayan 2 bin 867 kişiyle telefonla görüşme yapıldı.