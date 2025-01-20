Kocaeli, 2024'te Türkiye'nin otomotiv ihracatının yarısından fazlasını karşıladı

Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörü, 2024 yılında üretimdeki küçük düşüşlere rağmen ihracat performansıyla olumlu tablo çizdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'da yer alan fabrikalarda geçen yıl 620 bin 56 binek ve ticari araç üretim bandından indirildi.

Bu dönemde günde yaklaşık 1700 araç üretimine imza atan Kocaeli, Türkiye'nin traktör hariç toplam otomotiv üretiminin yüzde 45'ini tek başına gerçekleştirdi.

Taşıt ihracatında 2023'e göre adet bazında yüzde 4 oranında artış

Kentten yapılan taşıt ihracatı 2023'e göre adet bazında yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 85'ine denk gelen 531 bin 142 aracın teslimat noktası yurt dışı lokasyonlar oldu. Böylece kent, Türkiye'nin traktör hariç 1 milyon 13 bin 34 adet olarak kayıtlara geçen dış satımının yüzde 52'sini tek başına yaptı.

Ford Otosan'ın hafif ticari ihracatı yüzde 7 arttı

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında imza attığı toplam üretim ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin lider otomotiv firması oldu.

Şirket, 381 bin 786 adetlik toplam üretiminin 369 bin 302'sini Kocaeli'de bulunan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın 330 bin 240 adetlik toplam ihracatının 326 bin 75'ini de bu fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Kocaeli'de hafif ticari sınıfındaki "Custom", "Transit" ve "Courier" modellerinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan'ın bu modellerdeki toplam üretim performansı 2023'e göre yüzde 3 düşse de ihracatı yüzde 7 artış gösterdi.

Hyundai'den tam kapasite üretim

Yıllık 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan geçen yıl 244 bin 976 otomobili üretim bandından indirdi. Şirket bu dönemde ürettiği araçların yüzde 83'üne denk gelen 204 bin adedini yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 5 bin 778 aracın 1067'sini ihraç etti.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun geçen yıl Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç adetleri ile 2023'e göre değişim oranları şöyle: