Kocaeli Çevre Teknolojileri ve Lojistik Zirvesi ve Sergisi 3 Haziran’da

Zirvede Yeşil Mutabakat, karbon düzenlemeleri, geri dönüşüm ve lojistikte dijital dönüşüm gibi başlıklar ele alınacak. Yeni iş birlikleri ve çevre odaklı yatırımlar için önemli bir platform oluşturacak etkinlikte, Kocaeli’nin lojistik merkez hüviyetinin en önemli hamlelerinden raylı sistem projesinin ortaya koyacağı yararlılıklar da kamuoyuyla paylaşılacak.

COP31 öncesinde gerçekleştirilecek zirve, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve düşük karbonlu üretim hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin yol haritasının değerlendirileceği önemli platformlardan biri olacak. Zirvede çevre teknolojileri ve lojistik sektörlerine yön veren gelişmeler, yeni yatırım alanları ve dönüşüm süreçleri ele alınacak.

Organizasyona Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bakanlık temsilcileri, ticaret ve sanayi odalarının başkanları, OSB yöneticileri, yatırımcılar ve önde gelen firmaların temsilcileri katılacak.

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'nın sanayi ve ihracata etkileri, atıklardan enerji ve hammadde üretimi, atık su yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları gibi çevre gündeminin kritik başlıkları masaya yatırılacak.



Program kapsamında Tahir Büyükakın, “Öldü Denilen Körfez Nasıl Dirildi” başlıklı sunumuyla İzmit Körfezi’nde yürütülen çevre yatırımlarını anlatacak. Zirvenin "Yol Gösterici Deneyimler" bölümünde Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy, yerel yönetimlerle işbirliğinde yürüttükleri atık yönetimi ve çevre teknolojileri uygulamalarını katılımcılarla paylaşacak.

Öğleden sonraki oturumlarda da lojistik konu başlığı işlenecek. Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, “Yeni Dünya ve Lojistik Gerçeklik” başlıklı konuşmasıyla küresel ticaret ve lojistik sektöründeki dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Lojistik oturumlarında Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu ile İMES OSB Müdürü Onur Kesici, çevre yatırımları, sanayide yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilir üretim konularında değerlendirmelerde bulunacak.

Sergi bölümünde ise çevre teknolojileri ve lojistik alanında faaliyet gösteren firmalar son teknoloji ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı bulacak. Zirvenin, yeni iş birliklerinin geliştirilmesine, sürdürülebilir sanayi uygulamalarının yaygınlaşmasına ve bölgesel kalkınmaya katkı sunması hedefleniyor.



Önümüzdeki Çarşamba günü, Kocaeli Kongre Merkezi'nde saat 09.30-18.00 saatleri arasında düzenlenecek Zirve'de, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, açılış konuşmasının yanı sıra Körfez temizleme projesinin ayrıntılarını paylaşacak.

temizleme projesinin ayrıntılarını paylaşacak.