Kocaeli sanayisi afet risklerine hazırlanıyor

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) koordinatörlüğünde Bilişim Vadisi’nde düzenlenen 6. Proses Emniyet Sempozyumu ve Sergisi’nde sanayide güvenli üretim, endüstriyel risklerin yönetimi ve afetlere karşı alınması gereken önlemler ele alındı. “Geleceğin Prosesi” temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, proses emniyetinin insan hayatının ve çevrenin korunmasının yanı sıra sürdürülebilir üretim açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, afetlere karşı müdahalenin yanı sıra önceden dirençli hale gelmenin önemine işaret ederek, yaklaşık 100 firmada riskli durumlar bulunduğunu söyledi. 2027-2031 İl Risk Azaltma Planı’nın hazırlıklarına başladıklarını bildiren Aktaş, öncelikli başlıklardan birinin endüstriyel kazalar olacağını belirterek, sempozyumda ortaya konulan çalışmaların sanayi tesislerinde uygulanması gerektiğini vurguladı.

“Deprem risk hesaba katılmalı”

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, afet yönetiminde risklerin önceden belirlenerek azaltılmasına odaklandıklarını belirterek, “Deprem gerçeğiyle yaşayan bir coğrafyada bu riski hesaba katmayan hiçbir proses emniyetli kabul edilemez. Marmara Bölgesi’nde sanayi tesislerinde yangın, patlama ve toksik yayılım risklerine ilişkin modelleme çalışmalarını başlattık” dedi.

1989 yılında APELL Projesi’ni başlattıklarını hatırlatan KSO Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, “Proje kapsamında Kocaeli’de meydana gelebilecek endüstriyel kazalar, yangınlar ve diğer acil durumlarda kullanılmak üzere Kocaeli Valiliğimizin iş birliğiyle ‘İlk Müdahale Haberleşme Ağı’nı kurduk. UNEP kapsamında Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan bu projenin temel amacı; bölgesel afet ve acil durumlarda can kayıplarını, yaralanmaları, çevresel etkileri ve maddi zararları en aza indirmek” ifadelerini kullandı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve KSO Meclis Üyesi Hasan Şerejhan ise sanayi geliştikçe risklerin de daha kapsamlı uzmanlık ve disiplin gerektirdiğini belirterek, “Endüstriyel süreçlerdeki gelişmeler, riskleri daha erken fark etmemize ve daha etkili önlemler almamıza imkan sağlıyor. Bu nedenle proses emniyetini yalnızca bugünün değil, geleceğin de konusu olarak görmeliyiz” diye konuştu.

91 SEVESO kuruluşu Kocaeli'de faaliyet gösteriyor

Sempozyumda konuşan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, BEKRA beyan sistemindeki verilere göre SEVESO kapsamındaki 381 üst seviyeli kuruluşun 53'ünün, 279 alt seviyeli kuruluşun ise 38'inin Kocaeli'de faaliyet gösterdiğini söyledi. KSO'nun bu alandaki çalışmalarına mevzuat oluşturulmadan önce başladığını belirten Zeytinoğlu, "1989 yılında APELL Projesi'ni başlattık. Kocaeli'de meydana gelebilecek endüstriyel kazalar, yangınlar ve diğer acil durumlarda kullanılmak üzere Kocaeli Valiliğimizin iş birliğiyle 'İlk Müdahale Haberleşme Ağı'nı kurduk" diye konuştu.