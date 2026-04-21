Kocaeli, Türkiye’nin 2000’li yıllardaki rakamının üzerinde ihracat yapıyor

ADEM ADIGÜZEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda hayata geçirilen hizmet ve projeleri kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Sadece Hizmet Ettik” programında, şehir genelinde gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalar, kapsamlı şekilde anlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Her yıl adeta bir ilçe büyüklüğünde nüfus ekleniyor. Bu da altyapıdan ulaşıma kadar her alanda büyük bir yük oluşturuyor. Kocaeli’nin yaklaşık 39 milyar dolar ihracatı var. Kocaeli şu anda 2000’li yılların başındaki Türkiye’nin üzerinde bir ihracat yapıyor. Kişi başına yeşil alan, aktif yeşil alan miktarı bir ülke için çok önemli bir göstergedir. Şu anda kişi başına düşen miktar 13.7 metrekare. Bu noktada Avrupa standardını yakaladık” dedi. Ulaşımın kentin en önemli sorunu olduğunu çözümün raylı sistemlerde olduğunu ifade eden Büyükakın, “Bu şehirde ulaşımın omurgası metro olmak zorunda. Yeni yol yaparak bu yükü kaldırmanız mümkün değil. Toplu taşımanın formunu değiştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Körfez Ray Metro Projesi’nin 29 kilometrelik hat üzerinde dört ilçeyi birbirine bağlayacağını belirten Büyükakın, “Sahada 6 TBM kuruldu, 4’ü aktif çalışıyor. İzmit SEKA – Kartepe arasında 1,2 kilometrelik yolu tamamladık. İzmit- SEKA hattında 700 metre ilerledi. Derince Millet Bahçesi’nde ise 2 tane daha devreye alındı ve orası da 100 metre ilerledi. Toplam 29,1 kilometrelik bu hat tamamlandığında günde 298 bin yolcu taşıyacak ve yaklaşık 90 bin aracı trafikten çekecek” diye konuştu.

“Bu hatta kullanılacak metro araçları otonom, sürücüsüz olacak”

Gebze OSB–Darıca Metro Hattı’na da değinen Büyükakın, “15,4 kilometre uzunluğunda, 11 istasyonlu ve günlük yaklaşık 193 bin yolcu kapasitesine sahip. Buna ek olarak Çayırova–Gebze Adliye hattı da 5,7 kilometre ve 3 istasyonla bu hatta entegre olacak. Bu projede Türkiye’nin ilk yerli ve otonom metro araçları kullanılacak, yani sürücüsüz metro araçları olacak. Tamamen elektronik sistemle çalışan bir ulaşım altyapısı kuruyoruz” ifadelerini kullandı. Kentteki diğer raylı sistem yatırımlarını da anlatan Büyükakın, Güney Metro Hattı, Körfez ve Gebze akslarını tamamlayan yeni metro projeleri ile 18,7 kilometrelik tramvay hattının şehir içi ulaşımda önemli rol oynadığını söyledi. Her yıl yaklaşık 50 bin yeni araç trafiğe katıldığını ifade eden Büyükakın, “Bu yoğunluğu yönetmenin tek yolu toplu taşıma ve raylı sistem yatırımlarını artırmaktır. Bu kapsamda filoya 231 yeni otobüs katıldı. Toplam 795 araçla Türkiye’nin en genç filolarından biri oluşturuldu. Ortalama yaş 5,1’e düşürüldü. Araçların büyük bölümü doğalgazlıdır” şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşüm bu kentin en kritik konusu”

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehir genelinde yürütülen projelere dikkat çeken Büyükakın, “Kentsel dönüşüm bu kentin en kritik mevzularından bir tanesi. Şu ana kadar tamamlanan projelerde yaklaşık 4 bin 600 bağımsız birimin üretimi tamamlandı. Devam eden 8 bin 600’ün üzerinde bağımsız birim var” dedi. İl genelindeki dönüşüm oranlarını paylaşan Büyükakın, “TOKİ ve Kent Konut’un projeleri kapsamında yapımı süren 7.455 konut, 974 ticaret alanı, 6 donatı alanı bulunuyor. Dönüşüm ve yenileme için 323.135 metrekare kamulaştırma yapıldı. Şu ana kadar 20 bin bağımsız birimlik icraat yapıldı. Beyannamede söylediğimizin de önünde gidiyoruz. 75.000 metrekare alan imar uygulama ve plan tadilatlarıyla kamulaştırılmadı ve 1 milyar TL tasarruf sağlandı” dedi.

“Kocaeli’de bir damla su ziyan edilmiyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Arıtma tesislerimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Biyolojik arıtma oranı yüzde 100, ileri biyolojik arıtma oranı yüzde 73. 23 ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Atık su tesislerimizin 23’ü ileri biyolojik, 2’si biyolojik arıtma. Bunların da ihalesi tamamlandı, onları da ileri biyolojik arıtma yapacağız. Kocaeli’de bir damla su ziyan edilmiyor” diye konuştu. Geri kazanım suyunun çok önemli olduğuna değinen Büyükakın, “Kocaeli’de sanayi kuruluşları toplam 40 milyon metreküp su kullanır. Gri su kapasitemiz ise 47 milyon metreküp. 40 milyon metreküplük suyu kullanmaları, İhsaniye Barajı’ndan daha büyük bir katkı aslında. Biz kayıp-kaçak oranı en düşük iliz. Bunun düşürülmesi inanılmaz bir beceri. Altyapı yatırımları kapsamında; 1.002 km içme suyu hattı, 413 km kanalizasyon hattı, 83 km yağmur suyu hattı yaptık. Kocaeli’nin çevresini üç kere dönecek bir altyapı yapıldı” şeklinde konuştu.