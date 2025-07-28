  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kocaeli'de ekmek ve simit fiyatlarına zam geldi
Takip Et

Kocaeli'de ekmek ve simit fiyatlarına zam geldi

Kocaeli'de ekmek ve simite zam geldi. Yeni fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli'de ekmek ve simit fiyatlarına zam geldi
Takip Et

Kocaeli'de artan maliyetler gerekçe gösterilerek, ekmek ve simitin satış fiyatlarında düzenlemeye gidildi.

Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu'nun toplantısından zam kararı çıktı.

Alınan karara göre, Kocaeli'de 1 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren yeni bir tarife uygulanacak.

Kocaeli Fırıncılar Odası’ndan yapılan açıklamada, "1 Ağustos 2025 Cuma günü itibariyle 200 gram ekmek 15 TL (zam oranı yüzde 20. Kilogram fiyatı 75 TL) , 100 gram simit 20 TL olarak uygulamaya geçilecektir" denildi.

İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Türkiye'nin dev bilişim şirketi iflasa sürükleniyor!Türkiye'nin dev bilişim şirketi iflasa sürükleniyor!Şirket Haberleri
Aselsan projelerinde çalışmıştı: Savunma sanayi şirketinden konkordato başvurusuAselsan projelerinde çalışmıştı: Savunma sanayi şirketinden konkordato başvurusuŞirket Haberleri
Google'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadıGoogle'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadıGündem

 

Ekonomi
Yol-İş Sendikası Karayolları Genel Müdürlüğü’ne grev ilanı astı
Yol-İş Sendikası Karayolları Genel Müdürlüğü’ne grev ilanı astı
Kamu-Sen Başkanı Kahveci: Taleplerimizin mücadelesini masada güçlü şekilde vereceğiz
Kamu-Sen Başkanı Kahveci: Taleplerimizin mücadelesini masada güçlü şekilde vereceğiz
TCMB Başkanı Karahan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
TCMB Başkanı Karahan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
Elektrik üretimi mayıs ayında yüzde 0,5 arttı
Elektrik üretimi mayıs ayında yüzde 0,5 arttı
Çaya zam geldi: Fiyatlar bugünden itibaren raflara yansıdı
Çaya zam geldi: Fiyatlar bugünden itibaren raflara yansıdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ABD ile ikili ticaret müzakerelerini gündemimizde tutuyoruz
ABD ile ikili ticaret müzakerelerini gündemimizde tutuyoruz