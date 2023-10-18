Kocaeli'de jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihalesi

Kocaeli'de bulunan 4 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılacak.

Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Karamürsel ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak ve 2 doğal mineralli su arama sahası açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 19 bin 135 lira 55 kuruş ile 279 bin 393 lira 91 kuruş arasında değişen sahaların ihaleleri, 2 Kasım Perşembe günü 10.00-11.00 saatleri arasında Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü binası toplantı salonunda yapılacak.