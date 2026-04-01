Kocaeli’de sıfır atık vizyonu öğrencilerle güçleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın katıldığı programda, sürdürülebilir gelecek hedefi doğrultusunda çevre bilincinin artırılmasına yönelik önemli mesajlar verildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya yük olmadan üretim ve tüketimin mümkün olduğuna dikkat çekildi.

Programda konuşan Büyükakın, “Her biriniz birer çevre kahramanısınız, çevre şampiyonusunuz. Siz bu kentte 6,5 ton elektronik atık toplayarak muhteşem bir iş başardınız, bu şehir sizlerle gurur duyuyor. İnsanlık bugün bir yılda tüketmesi gereken kaynakları 7 ayda tüketiyor, kalanını ise gelecek nesillerden borç alıyor. Son 7 yılda geri dönüşüm sayesinde 5,5 milyon ağacı kurtardık, plastik atıklardan 3 milyon varil petrolden tasarruf ettik. Dünyanın geleceğini en iyi siz koruyacaksınız ve biz size güveniyoruz” ifadelerini kullandı.