Kocaeli'de Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Hasadı Programı gerçekleştirildi

Trakya Kalkınma Ajansı, Kocaeli Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Hasadı Programı” gerçekleştirildi. Kocaeli Derince Karagöllü Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Tohum A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Birol Tarar, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, çiftçiler ve basın mensupları katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin konuşmasında şunları söyledi:

“Bundan yaklaşık 7 yıl önce TBMM Bakanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamızın himayelerinde başladığımız bu yolculuğa bugün burada, yaklaşık Türkiye’nin 20 ilinde, Kocaeli’nde bugün olduğu gibi bir başarı hikâyesini, bir Türkiye sevdasının, tarımda yerlileşme sevdamızın bugünlere gelmesinin gururunu yaşıyoruz.

Üreteniyle, Türk mühendisleriyle, Ar-Ge’cileriyle, bunu alıp pazarlayanlarıyla, eken dikenleri ve tüketenleri ile bütün bu ekosistemdeki A’dan Z’ye her tarafında Türk’ün olduğu yerli ve milli hibrit bir ayçiçeği tohumumuz yoktu. Biz o gün hep birlikte bir güç verelim, nasıl Trakya Birlik’i çıkardıysa bu topraklar yine Trakya Tohum A.Ş diye bir firma kurup, kamu şirketi olarak hem Trakya’ya, hem Türkiye’ye katkı sağlarız diye yola çıktık. Yaklaşık 5 yıl Ar-Ge çalışmaları yaptıktan sonra, 2021-2022 yıllarında Trakya’da hem deneme, hem de üretim çalışmaları yaptık. Bu sürecin en başından sonuna kadar Tarım Bakanlığımız ve tarım teşkilatımız ve tabii çiftçilerimiz hep yanımızda oldu. 500 kilo üreterek başladığımız bu tohumu bu yıl 150 ton üreterek 20 ilde satış yaptık.”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise şunları kaydetti:

“Biraz önce Genel Sekreterimiz de anlattı. Yerli ve milli tohumlarla, teknolojinin kullanılmasıyla, kaynakların, desteklerin üreticilerimize, çiftçilerimize açılmasıyla dünyada da, Avrupa’da da çok ciddi üretici ülke konumundayız.

Birçok üründe hem miktar, hem de çeşit olarak bugün Avrupa’nın lider ülkelerinden birisiyiz. Birçok ürün ihraç ediyoruz. Tabii yapılan desteklerle, tarıma verilen önemle beraber üreticilerimizin cefakâr çalışmalarıyla doğru orantılı.”

Trakya Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda geliştirilen %100 yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun tarla performansı ile çiftçilerden tam not alıyor. İlk olarak Trakya bölgesinde 3 ilde yaklaşık 10 bin ile 25 bin dekar alanda ekimi yapılan bu tohumlar, sonraki yıllarda verimliliği artırarak Türkiye genelinde 20 ilde çiftçilerle buluşturuldu. Tüm aşamaları Türk mühendis ve araştırmacılar tarafından yürütülen proje, tarla koşullarındaki performansı başarıyla test ederek ülke genelinde tarımsal üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.