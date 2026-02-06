Kocaeli’nde akıllı ulaşım projeleri ödüllendirildi

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Ford Otosan ve Driventure öncülüğünde kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiren programda, akıllı ve çevreci şehir çözümleri geliştiren 11 finalist ekip arasından seçilen 4 proje ödüllendirildi.

“Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım” temasıyla şehir içi ulaşım sorunlarına çevreci, yenilikçi ve akıllı çözümler geliştirmeyi hedefleyen “Şehrini Geliştir Kocaeli” programı, düzenlenen final etkinliğiyle tamamlandı. Ford Otosan ve Driventure öncülüğünde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Bilişim Vadisi, Marmara Teknokent ve Kentim Bilişim A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen programın Demo Day etkinliği, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kocaeli’yi geleceğin akıllı şehirlerine hazırlamayı amaçlayan program kapsamında geliştirilen yenilikçi ve çevreci projeler, jüri ve katılımcıların beğenisine sunuldu. Programda 3’ü fikir aşamasında, 8’i girişim/start-up olmak üzere toplam 11 takım finale kalma başarısı gösterdi. Jüri değerlendirmesi sonucunda MUNULUS birincilik ödülü olan 500 bin TL’nin, EVREKA ikincilik ödülü 250 bin TL’nin, YedT ise üçüncülük ödülü 100 bin TL’nin sahibi oldu. Fikir aşamasındaki girişimler arasında yer alan KENTZEKA da 100 bin TL ile ödüllendirilirken, program kapsamında öne çıkan projelerin Kocaeli’nin farklı bölgelerinde pilot uygulamalarla test edilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Bizler 2025 yılında 20 milyon lira ile farklı projelerde yatırımlarda bulunduk. Bu çalışmaları yaparken stratejik odaklı yerel yönetim anlayışı içerisinde, farklı alanlarda farklı çalışmaları nasıl yaparız gayreti içerisindeyiz. Bu gayretle çalışırken çözüm odaklı şehircilik anlayışımız var. Hem ekonomimizi yöneterek hem de şehri geleceğe taşımak yerel yönetimlerin büyük başarısı. Bu da başkanımızın yönetiminde gerçekleşen bir başarı. Kocaeli, lojistiğin başkenti, şehrin bazı bölgelerinde lojistik ile ilgili çalışmaları da yerine getireceğiz. Şehrin geleceğe taşınması ve misafir şehir kavramı kapsamında çalışmaktayız” diye konuştu.