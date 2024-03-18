Koçfinans "Finnovate Koçfinans Fikir Kampını" hayata geçiriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Koçfinans, sektörün gelişimine katkı sağlamak ve gençlere inovatif bakış açısı kazandırmak amacıyla Finnovate Koçfinans Fikir Kampını hayata geçirdi.

İstanbul'daki üniversitelerde öğrenim gören 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin 12 Nisan tarihine kadar başvuru yapabileceği program yaklaşık iki ay sürecek. Başvurular arasından seçilecek 16 öğrenci dört gruba ayrılarak iş fikri ve proje geliştirecek.

Programa katılan gençler, bu süreçte Koçfinans'ı yakından tanıma fırsatı bulurken çeşitli eğitimlerle birlikte Koçfinans takımından mentorluk desteği de alacak. Müşteri deneyimi, yapay zeka ve yeni teknolojiler gibi konularda inovatif fikirler yaratacak gençler, projelerini jüri üyelerine sunacak. Jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda 1. takıma 40 bin, 2. takıma 20 bin, 3. takıma ise 10 bin lira ödül verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçfinans BT ve AR-GE Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk, bugüne kadar Koçfinans Demo Day Programı ile girişimcileri desteklediklerini belirterek, "Koçfinans gibi köklü firmalar yenilikçi iş fikirleri ile sektöre ilham olabilecek girişimleri desteklemeli ve yenilikçi fikirlerin yolunu açmalı. Demo Day Programı ile bugüne kadar birçok girişimciyle tanışarak girişimcilerin yenilikçi bakış açısıyla sektörün gelişimine nasıl katkı sağladığına tanık olduk. Finnovate Programıyla ise geleceğin girişimci adayları gençlere dokunmak, onların bu alandaki yetkinliklerini artırarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Finnovate Koçfinans Fikir Kampı'na dahil olacak 16 üniversiteliye Koçfinans'ın iş modellerini deneyimleme fırsatı sunacaklarını aktaran Kumuk, "Gençlerin inovatif fikir yaratma sürecinde Koçfinans takımı üyeleri program katılımcılarına mentorluk yapacak. Design Thinking ve UX eğitimleri ile katılımcıların hem Koçfinans'a hem de kendi gelişim süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" açıklamalarında bulundu.