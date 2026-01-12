'Kök maaş’a sosyal çözüm gündemde

BESTİ KARALAR

Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak. Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak.

AK Parti Grubu’nun üzerinde çalıştığı formüllere göre; Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanların geçim kaynakları incelenecek ve belli bir maaş limiti belirlenecek. O limitin üstünde değil belirlenen limit ve altında emekli maaş alanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.

Emeklilik sisteminde adil ve kalıcı formüller üzerinde çalışma başlatan AK Parti, değişik ülke formüllerini de örnek olarak alacak. En düşük emekli maaşı alan ve geçinmekte zorlananlara sosyal yardım desteği sağlanacak. Bu destekler her düşük emekli maaşı alanlar için uygulanmayacak. Geçim kaynaklarına bakılacak.

2026 yılında gündeme gelecek

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve “reform paketi” olarak 2026 yılında hayata geçmesi sağlanacak. En düşük emekli aylığının belli bir limite getirilmesi de gündemde. Reform paketi hayata geçerse; en düşük emekli maaşına hazine destek vermeyecek. Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçinemeyen ve emekli maaşı düşük olan dar gelirlilere yol-yakıt- gıda ulaşım gibi destekler sağlanacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek.

-Hükümetin de, ‘reform hedefleri’ arasında

En düşük emekli maaşına çözüm; Hükümetin de 2026 reform hedefleri arasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, emeklilikte yeni sistemin hazırlığını, “entegre ve daha aile odaklı bir sosyal destek sistemi oluşturmak istiyoruz. En düşük maaşı artırırken, bir sosyal destek mekanizmasıyla yaptığımızda, ihtiyacı olana odaklanan bir destek mümkün hale gelecek” sözleri ile açıkladı.