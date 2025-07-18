Koladan sonra sıra cipse geldi: PepsiCo, Lay’s’in tarifini değiştiriyor

ABD'de sağlık baskısı etkili oldu. Lay's ve Tostitos gibi ABD'nin en çok satan cips markalarının yenilenmesi, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın "tam gıdalar" tüketimini teşvik eden çağrısıyla aynı döneme denk geldi. Kennedy'nin desteklediği "Make America Healthy Again (MAHA)" hareketi, üreticilere yapay katkı maddelerini terk etmeleri yönünde baskı yapıyor. Bu süreçte birçok Amerikan gıda şirketi, sentetik boyaları ürünlerinden çıkarma veya yeni boyasız ürünler geliştirme kararı aldı.

PepsiCo CEO'su Laguarta: Gerçek gıda algısını yükseltiyoruz

CEO Ramon Laguarta, yatırımcılarla yaptığı toplantıda, Lay's markasını "gerçek gıda" algısıyla yeniden konumlandırmak istediklerini belirtti. Laguarta, "En basit ve en doğal atıştırmalık ne olabilir diye düşünürseniz, cevap patates cipsidir: patates, yağ ve biraz tuz. Hiçbir yapay katkı içermez," ifadelerini kullandı.

Avokado ve zeytinyağı kullanımında artış

Şirketin yağ tercihlerinde de bir dönüşüm dikkat çekiyor. PepsiCo, kanola ve soya yağı yerine avokado ve zeytinyağı kullanımını genişleteceğini duyurdu. MAHA hareketi, bu yağların sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalarla biliniyor.

Simply serisi genişliyor ama tüketici ilgisi sınırlı

PepsiCo, "Simply" adlı ürün serisi hali hazırda yapay katkı içermeyen Lay's ve Doritos çeşitlerini sunuyor. Ancak F/m Investments kıdemli portföy yöneticisi Christian Greiner, bu ürünlerin henüz yaygın tüketici ilgisi görmediğini, Lay's ve Tostitos'un yeniden konumlandırılmasının etkisinin önümüzdeki çeyreklerde netleşeceğini ifade etti.

Şeker tartışmaları ve premium ürün sorusu

PepsiCo ayrıca, tüketicilerin talebi doğrultusunda, bazı içeceklerinde şeker kullanımına geçebileceğini açıkladı. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Coca-Cola'nın ABD'de şeker kamışı kullanmaya başlayacağını söylemesinin hemen ardından geldi. Bugüne kadar hem Pepsi hem de Coca-Cola, daha düşük maliyetli yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanıyordu.