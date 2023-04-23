Köln’de düzenlenen ISM 2023’e Türkiye’den yoğun katılım

Köln Fuar Merkezi'nde 76 ülkeden yaklaşık 1774 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye toplam 80 firmayla temsil ediliyor. Yaklaşık 100 bin metrekare alana kurulu fuar, 25 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Fuara milli katılım organizasyonu yapan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ile Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, fuara katılan firmaları ziyaret ederek plaket verdi.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Taycı, “Türkiye olarak yaklaşık 80 firma varız. 40 firma milli katılım, diğerleri ise münferit şekilde katıldı. Burası Türkiye'nin 25 yıldır düzenli olarak katıldığı bir fuar. Şekerleme, kakaolu ürünler ve unlu mamullerde dünyanın en iyi fuarlarından biri ISM. Pandemi dönemi de dahil olmak üzere İHBİR olarak bu fuara sürekli katıldığımız için fuar yönetimi çok iyi bir lokasyonda yer verdi. Fuarın iyi geçeceğinden eminiz." dedi.

Türkiye'nin sektörde küresel olarak halihazırda hak ettiği yerde olmadığını belirten Taycı, şöyle konuştu: “Türkiye'de sektörümüzle ilgili çok önemli yatırımlar yapıldı. Makina ekipmanımız ve teknolojimiz oldukça genç. İş adamlarımız oldukça girişimci, dünyanın her yerine gidiyorlar. Şekerli mamuller ve kakaolu ürünlerde 260 milyar dolarlık bir pazarda halihazırda 2 milyar dolarlık bir pastadayız. Bu aslında daha çok yol alabileceğimizi gösteriyor. Yönetimdeki arkadaşlarımız ve üyelerimizin bu sinerjisiyle birlikte, dünyanın dört bir yanındaki fuarlara katılarak, satın alma heyetleri organize ederek, sektörel ziyaretler yaparak bu noktaların hepsinde müşterilerimizi bulup mallarımızı satacağız. Halihazırda 170'in üzerinde ülkeye ulaşmayı başardık. Bunu artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz."

Fuara katılan iş adamı Mustafa Başar, fuarda Türk stantlarına yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Başar, "Biz Türkiye olarak stratejik bir yere sahip olduğumuz için, özellikle COVID-19 döneminde Asya'daki üretim üssünün Türkiye'ye kaydığını görüyoruz. Orta Doğu, Avrupa ve Balkanları ülkedeki üretim üssü olarak beslediğimizi düşünüyoruz. Bunun cirolarımızı da olumlu yönde etkilediğini görüyoruz." şeklinde konuştu.