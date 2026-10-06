Komşulara ihracat arttı: Irak ilk sırada

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Ticaret Bakanlığı verilerine göre ocak-eylül döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artarak 210 milyar 973 milyon dolara çıktı.

Türkiye, ocak-eylül döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 20 milyar 931 milyon 878 bin dolarlık ihracat yaptı.

Bu tutar, 2025'in aynı döneminde 20 milyar 273 milyon 335 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi.

En fazla ihracat Irak'a

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 6,7 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 3,9 milyar dolarla Bulgaristan, 2,6 milyar dolarla Yunanistan ve 2,2 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler, yaklaşık yüzde 19,6 ile Gürcistan, yüzde 19 ile Suriye ve yüzde 16 ile Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 890 milyon 577 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü, 2 milyar 152 milyon 861 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 631 milyon 681 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

İhracatın en az olduğu sektör ise 23 milyon 97 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" olarak kayıtlara geçti.

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.