Kömür fiyatları 2,5 yılın zirvesine çıktı
Asya piyasaları için referans kabul edilen Newcastle kömür haziran vadeli kontratı, 152,25 dolara ulaşarak son 2,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.
Asya piyasaları için referans kabul edilen Newcastle kömür haziran vadeli kontratı, güçlü yükselişini sürdürerek son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
5 Haziran’da ton başına 148,75 dolardan kapanan vadeli işlemler, bugün TSİ 16.10 itibarıyla yüzde 1,51 artışla 152,25 dolara çıktı. Bu seviye, 3 Aralık 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek değer olarak dikkat çekti.
API2 Rotterdam kömürü vadeli işlemler piyasası da ton başına 112 dolar seviyesinden kapattığı mayısın ardından bugün TSİ 16.10 itibarıyla 137,30 dolardan işlem görüyor.
Arz sıkışıklığı ve artan talep etkili
Fiyatların yükselişinde, Endonezya'nın yeni ihracat kurallarının sevkiyatları geciktirmesi ve yaz mevsiminin başlamasıyla elektrik santrallerinde talebin artması etkili oluyor.
Kuzeydoğu Asya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Çin gibi büyük tüketicilerin klima kullanımının artması nedeniyle yaz aylarında kömür talebinde artış beklenmesi de fiyatları yükseltti.
Öte yandan Hürmüz Boğazı üzerindeki nakliye risklerinin artmasıyla doğal gazın elektrik üretimindeki maliyeti yükselirken, enerji yoğun endüstriler rotayı en hızlı alternatif olan kömüre çevirdi.