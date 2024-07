Konaklama fiyatlarında rekor artış!

Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre en çok üçüncü fiyat artışı yüzde 90,67 ile lokanta ve otellerde görülürken, Neredekal.com’da listelenen 23 binden fazla konaklama tesisine ait veriler incelendiğinde ise 2024 yılı Haziran ayında Türkiye geneli konaklama tesislerin 1 gecelik oda fiyatı geçen yılın aynı döneminde göre ortalama yüzde 73 arttı. Haziran ayında en çok oda fiyatı artışı yaşanan il ise yüzde 97 ile Mersin oldu. Mersini yüzde 90’lık artışla Balıkesir, yüzde 85'lik artışla da Çanakkale takip etti.

Tatilcilerin tercihi Antalya

Geride kalan bayram tatilleri dönemi sonrasında aramalar yaz tatili için tam hızıyla devam ediyor. Bayram tatillerinde favori olan Antalya, yaz tatili dönemi içinde popülerliğini koruyor. Bütçesine uygun şekilde tatil araması yapan tatil severler ise en çok Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Balıkesir için tatil aramaları yapıyor.

Tatil severlerin konsep tercihleri de aramaları şekillendiriyor. Her şey dahil otel aramaları yüzde 60, apart oteller yüzde 131, pansiyon aramaları yüzde 45, bungalov aramaları ise yüzde 196 olarak bir önceki aya göre artış gösterdi. Verileri değerlendiren Neredekal.com CEO’su Gökahan Sivrikaya, “Tatil severler bu sene dolu dolu bir tatil dönemi geçiriyor. Temmuz ve Ağustos dönemi için tatil planları yapılmaya devam ediyor. Erken rezervasyon dönemini değerlendiremeyenler için otellerin sundukları son dakika fırsatları tatil severlerin dikkatini çekiyor. Herkes bütçesine göre hayalindeki tatili şekillendirmeye çalışıyor. Aramalarda hala Antalya popüler durumda. Antalya her bütçeye uygun tema ’da konaklama alternatifi sunuyor. Tatil severlerde aramalarda tüm alternatifleri değerlendiriyor.” dedi.